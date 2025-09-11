稱被北京制裁「光榮」後 日參議員石平與我駐日代表李逸洋會面

大陸外交部8日宣布制裁日本參議員石平，並指控他在台灣問題上散布「謬論」，這是大陸首度制裁日本國會議員，大陸使館跟官媒都表示這是1次強力懲戒和嚴厲警示。不過，石平第一時間回應此事「反而是光榮」，緊接著在10日與我駐日代表李逸洋會面，探討強化台日關係，似乎無視於陸方制裁。

石平10日在社交平台X發布貼文，表示「今天我前往台灣駐日代表處拜會李逸洋代表（大使），雙方進行深入的交流，並再次確認台日合作的重要性，期許未來持續深化彼此的交流互動。」隨文張貼2人在總統賴清德照片前的合影。

不過，這篇貼文已不存在，留下的是另1篇石平與李逸洋在會議室中相談甚歡的照片，石平寫下，「這是與台灣駐日代表（大使）李逸洋會談的一幕，獲益良多。」

我駐日代表處10日也在官網發布新聞稿，表示「駐日代表李逸洋於9月10日會晤參議員石平，就進一步強化台日關係交換意見。」

石平是歸化日籍的大陸人，陸方指控他長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。

大陸駐日本使館發言人9日表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」並指對石平的反制是對「石平之流」的強力懲戒和嚴厲警示。