稱被北京制裁「光榮」後 日參議員石平與我駐日代表李逸洋會面
大陸外交部8日宣布制裁日本參議員石平，並指控他在台灣問題上散布「謬論」，這是大陸首度制裁日本國會議員，大陸使館跟官媒都表示這是1次強力懲戒和嚴厲警示。不過，石平第一時間回應此事「反而是光榮」，緊接著在10日與我駐日代表李逸洋會面，探討強化台日關係，似乎無視於陸方制裁。
石平10日在社交平台X發布貼文，表示「今天我前往台灣駐日代表處拜會李逸洋代表（大使），雙方進行深入的交流，並再次確認台日合作的重要性，期許未來持續深化彼此的交流互動。」隨文張貼2人在總統賴清德照片前的合影。
不過，這篇貼文已不存在，留下的是另1篇石平與李逸洋在會議室中相談甚歡的照片，石平寫下，「這是與台灣駐日代表（大使）李逸洋會談的一幕，獲益良多。」
我駐日代表處10日也在官網發布新聞稿，表示「駐日代表李逸洋於9月10日會晤參議員石平，就進一步強化台日關係交換意見。」
石平是歸化日籍的大陸人，陸方指控他長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。
大陸駐日本使館發言人9日表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」並指對石平的反制是對「石平之流」的強力懲戒和嚴厲警示。
大陸媒體也跟進批評石平為「漢奸」。央視旗下「玉淵譚天」10日晚間發文稱，這次對石平的反制，是以外交部令的形式宣布，並不常見，「此前，日本還沒有任何1個政客遭遇中國如此強烈的制裁」。文章引述分析稱，長期來看，制裁的本質並不在於石平個人，而在於嚇阻和約束，讓更多人意識到錯誤言行的危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言