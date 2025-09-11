快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

北京香山論壇下周登場 陸稱「守護二戰後國際秩序」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
第12屆北京香山論壇媒體通氣策劃會11日上午舉行。（圖／取自中國軍號）
第12屆北京香山論壇媒體通氣策劃會11日上午舉行。（圖／取自中國軍號）

第12屆北京香山論壇將於17至19日舉行，目前美方尚未確認有官員出席，11日上午的會前媒體通氣策劃會上，陸方稱，本屆主題將緊扣「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果，和戰後國際秩序。

第12屆北京香山論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，據今日發布，本屆論壇已有100多個國家、地區和國際組織確認參會，已註冊會議代表、觀察員、媒體記者等約1,800人。

不過，僅管中美防長剛舉行通話，但中美雙方目前均未提到今年美方參與香山論壇的情況。

今天上午這場未廣邀媒體採訪的媒體通氣策劃會上，香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛說，論壇設置4場全體會議，圍繞如何構建公正合理的全球安全治理體系、增進亞太地區戰略互信與安全合作、維護戰後國際秩序促進世界安全穩定、通過對話協商推進地區和平構建等議題進行討論。

同時，本屆活動設置8場平行分組會，圍繞世界反法西斯戰爭勝利與國際秩序、大國關係走向、亞太安全協作、政治解決局部衝突、新興技術治理、戰爭形態演變對國際安全的影響、軍備控制的現狀與未來、全球安全治理與拉美地區安全等議題展開討論；設置高端對話、青年軍官學者研討會、中外名家對話等環節，以及多場閉門學術研討會。

吳建剛還稱，本屆論壇緊扣「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序；深入踐行全球安全倡議、全球治理倡議，探尋行之有效的衝突解決之道，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。

他舉例，本屆香山論壇第3次全體會議將圍繞維護戰後國際秩序，促進世界安全穩定展開，高層官方代表和專家學者，將共同探討當前國際秩序面臨哪些緊迫的風險挑戰，以及如何維護戰後國際秩序、守護世界和平安寧等問題。

在當前國際局勢混亂下，吳建剛並指，本屆論壇邀請範圍覆蓋發達國家、新興大國及中小國家，並包括俄羅斯、烏克蘭、伊朗、以色列、巴勒斯坦、印度、巴基斯坦等地區衝突相關國家代表，在安全議題分化加劇的國際背景下，更加凸顯北京香山論壇的平台價值。同時，陸方還將同期舉辦2025北京國際兩用先進技術裝備展覽。

昨日（10日），大陸國防部發言人蔣斌也在發布近期涉軍訊息時說，本屆香山論壇準備工作已基本就緒，目前包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，國別範圍更廣、代表性更強。

去年北京香山論壇，美國國防部由時任負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，並與中方軍事高層官員舉行美中國防政策協調。此外，往年香山論壇也曾有台灣人士出席，如2023年張亞中以孫文學校總校長身分赴陸出席。

戰爭 北京 國防部

延伸閱讀

俄無人機侵波蘭領空 外交部籲民主夥伴團結照護

雙北大雨特報 全台熱爆恐飆逾36度高溫

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

相關新聞

北京香山論壇下周登場 陸稱「守護二戰後國際秩序」

第12屆北京香山論壇將於17至19日舉行，目前美方尚未確認有官員出席，11日上午的會前媒體通氣策劃會上，陸方稱，本屆主題...

倒查9年！中共火箭軍揪掮客、圍標央企 74名專家、116家供應商禁投標

中共九三閱兵甫結束，但陸媒一財網10日引述《中國政府採購報》稱，在閱兵舉辦前的8月28日到9月1日，共軍火箭軍後勤部採購...

陸外長、美國務卿通電 控美言行「消極」、要求台灣問題「謹言慎行」

大陸外交部10日深夜公布，10日，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話。其中王毅點出，在台灣等...

中留學生來美被反覆盤查 中使館曝細節：睡凳挨餓受凍

中國官媒引述中國駐美大使館消息稱，近期有超過10名中國留學人員入境美國時遭帶進小房間粗暴盤查，甚至被無理遣返。美方執法人...

紐時：走線被遣返中國仍要「潤」 男子想改去墨西哥

儘管美國收緊移民政策，仍有不少走線潤美的中國人繼續鋌而走險只為圓「美國夢」，但當面臨被遣返回中國之後，他們遭遇的下場鮮少...

美跨黨派眾議員將訪陸 促進雙邊對話

美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith）據報本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。這是2019...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。