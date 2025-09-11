北京香山論壇下周登場 陸稱「守護二戰後國際秩序」

第12屆北京香山論壇將於17至19日舉行，目前美方尚未確認有官員出席，11日上午的會前媒體通氣策劃會上，陸方稱，本屆主題將緊扣「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果，和戰後國際秩序。

第12屆北京香山論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，據今日發布，本屆論壇已有100多個國家、地區和國際組織確認參會，已註冊會議代表、觀察員、媒體記者等約1,800人。

不過，僅管中美防長剛舉行通話，但中美雙方目前均未提到今年美方參與香山論壇的情況。

今天上午這場未廣邀媒體採訪的媒體通氣策劃會上，香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛說，論壇設置4場全體會議，圍繞如何構建公正合理的全球安全治理體系、增進亞太地區戰略互信與安全合作、維護戰後國際秩序促進世界安全穩定、通過對話協商推進地區和平構建等議題進行討論。

同時，本屆活動設置8場平行分組會，圍繞世界反法西斯戰爭勝利與國際秩序、大國關係走向、亞太安全協作、政治解決局部衝突、新興技術治理、戰爭形態演變對國際安全的影響、軍備控制的現狀與未來、全球安全治理與拉美地區安全等議題展開討論；設置高端對話、青年軍官學者研討會、中外名家對話等環節，以及多場閉門學術研討會。

吳建剛還稱，本屆論壇緊扣「世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年」這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序；深入踐行全球安全倡議、全球治理倡議，探尋行之有效的衝突解決之道，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。

他舉例，本屆香山論壇第3次全體會議將圍繞維護戰後國際秩序，促進世界安全穩定展開，高層官方代表和專家學者，將共同探討當前國際秩序面臨哪些緊迫的風險挑戰，以及如何維護戰後國際秩序、守護世界和平安寧等問題。

在當前國際局勢混亂下，吳建剛並指，本屆論壇邀請範圍覆蓋發達國家、新興大國及中小國家，並包括俄羅斯、烏克蘭、伊朗、以色列、巴勒斯坦、印度、巴基斯坦等地區衝突相關國家代表，在安全議題分化加劇的國際背景下，更加凸顯北京香山論壇的平台價值。同時，陸方還將同期舉辦2025北京國際兩用先進技術裝備展覽。

昨日（10日），大陸國防部發言人蔣斌也在發布近期涉軍訊息時說，本屆香山論壇準備工作已基本就緒，目前包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，國別範圍更廣、代表性更強。

去年北京香山論壇，美國國防部由時任負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，並與中方軍事高層官員舉行美中國防政策協調。此外，往年香山論壇也曾有台灣人士出席，如2023年張亞中以孫文學校總校長身分赴陸出席。