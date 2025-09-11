中國東航開新線 阿根廷媒體誤植華航影像

阿根廷新聞頻道A24在10日報導，中國東方航空將於12月開通上海經奧克蘭到布宜諾斯艾利斯新航線，為連結三大洲的「南向走廊」，不過，報導畫面誤用台灣中華航空影像，引發觀眾混淆。

新聞播出畫面，除開頭一張中國東方航空照片，還有一張駐阿根廷中國大使館的社群貼文截圖，播放長達4分半的解說影片，幾乎都誤用中華航空宣傳短片《與你一起，綻放天際》。影片中華航機尾醒目的梅花標誌清晰可見，對不熟悉兩家航空背景的觀眾而言，可能誤認台灣航空為中國國有航空公司。

阿根廷媒體將此航線定位為「世界上最長飛行航線」，航程長達約29小時，飛行距離多達19681公里，在紐西蘭奧克蘭中轉但不下機。這條航線視為連結亞洲、大洋洲與南美洲的「南向走廊」（CorredorSur），每週將營運4趟航班，被認為是增進中國與阿根廷經貿與文化交流的措施之一。

航線的開通也與中國、紐西蘭、阿根廷三國政策互動密切。中國在2025年5月於北京舉行「中國—拉美與加勒比國家共同體論壇」後，宣布包括阿根廷在內的五個拉丁美洲國家公民實施30天旅遊免簽政策；阿根廷同年7月亦宣布，中國旅客可憑美國簽證入境，這些措施有助於南向走廊航線開通。

奧克蘭機場執行長赫瑞漢甘努（CarrieHurihanganui）指出，選擇奧克蘭作為中轉站，也與2025年11月生效的中紐電子旅行授權（NZeTA; NewZealand Electronic Travel Authority）政策相關，中國公民能過境轉機而無需傳統簽證。

阿根廷媒體分析，繼10年前馬來西亞航空退出南美市場後，中國東航直航成為目前唯一亞洲往返阿根廷的國際航空路線，未來減少旅客和貨運對歐洲或北美中轉的依賴，縮短東亞與南美之間的交通時間，也反映中國在拉美持續拓展經貿影響力與外交布局。