倒查9年！中共火箭軍揪掮客、圍標央企 74名專家、116家供應商禁投標

中共九三閱兵甫結束，但陸媒一財網10日引述《中國政府採購報》稱，在閱兵舉辦前的8月28日到9月1日，共軍火箭軍後勤部採購和資產管理局發布180條公告，宣布74位評標專家、116家供應商，停止其參與投標軍隊採購項目的權利，評標專家失去參與評審軍隊項目的資格。

報導指，相關處罰理由基本都是「評審錯誤影響評審結果」，其中有1位專家是因2016年的1個項目中評審錯誤而失去評標資格，意指採購部門在稽核9年前的採購項目，尋找違規案件，處罰相關人員、企業。

報導提到，其中有1位專家的違規行為被定義成「掮客」，意指不擁有產品所有權、不控制產品實物價格以及銷售條件，只是在買賣雙方交易洽談時媒介的中間商。

該文批評，本應客觀中立評審的專家變成了掮客，對採購秩序影響非常惡劣，因此該專家被終身禁止評審軍隊採購項目，其控股或管理的企業也禁止參加軍隊採購活動，也終身禁止他代理其他供應商參加軍隊採購活動。

另外，被處罰的供應商中，也有大陸央企。文章提到，該央企具備通訊工程施工總承包一級資質（資格）、電子與智能化工程專業承包一級資質，參與建設了大陸「八橫八縱」骨幹光纜通訊網路、南極科考（科學考察）通訊保障等重大工程，承接多項大陸國家級援外通訊建設項目。

中共「軍隊採購網」公告顯示，該公司在軍隊採購項目中有圍標行為，因此自8月29日起暫停其參加火箭軍範圍物資工程服務採購活動資格；另外，某家郵政速遞物流公司，則因投標提供虛假資料，「全軍範圍內失去了採購資格」。