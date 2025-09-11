陸外長、美國務卿通電 控美言行「消極」、要求台灣問題「謹言慎行」

大陸外交部10日深夜公布，10日，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話。其中王毅點出，在台灣等「涉及中方核心利益的問題上」，美方務必謹言慎行。

兩人上次會面是在7月11日馬來西亞吉隆坡舉行的東協外長會。

據大陸外交部，王毅表示，「中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。」

王毅指，「美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。」

王毅還指出，「中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。」

據外交部釋出的新聞稿稱，「雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。」