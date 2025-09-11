中美防長視訊通話 董軍：以台制華必挫敗

中共九三閱兵剛落幕，中國大陸國防部長董軍九日晚間應約與美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍在通話中表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗。赫塞斯說，美國不尋求與中國衝突，但會堅決維護在亞太地區的利益。

這是赫塞斯今年一月就任美國防長後，首度與董軍通話，也是美國總統川普第二任期美中國防高層首次交流。

中美防長上次通話是在去年四月十六日，由董軍與時任美國國防部長奧斯丁通話。這次是董軍與赫塞斯首度通話，時間緊接在中共九三閱兵後，各界關注美方是否關切共軍發展及其對區域展現的軍事威懾。

美國五角大廈首席發言人帕尼爾十日發布聲明，證實赫塞斯九日與董軍通話。美方聲明說，赫塞斯明確指出，美國不尋求與中國衝突，也不會追求改變中國政權或箝制中國；但美國在亞太這個優先區域有重要利益，並堅決維護利益。聲明說，兩國防長用坦白和有建設性的態度討論不同議題，也同意未來有更多討論。

中國大陸國防部長董軍九日晚間應約與美國國防部長赫塞斯（圖中）視訊通話。（歐新社）

據新華社昨晚報導，董軍在通話時稱，（中美）要秉持開放態度，保持溝通交往，建構平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。他強調，「任何『以武助獨』、『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗」。

針對區域情勢，董軍聲稱，中方致力於與區域國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽情。中方始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，「遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的」。

中方的發布還提到，「雙方還就其他共同關切的問題交換了意見」，但未詳述內容。

此前，董軍缺席今年五月底至六月初在新加坡舉行的香格里拉對話，美中兩軍高層無法展開交流。

日經亞洲八月曾報導，美方提議赫塞斯與大陸對口官員通話，預計於九月三日北京閱兵活動後進行。這次通話將是美國總統川普第二任期首次美中兩軍高層交流。但當時報導引述未具名美中官員透露，中方一度對此猶豫，認為雙邊關係未見明確改善途徑。

此後，美中對赫塞斯在新加坡香格里拉對話的演說解讀迥異，顯示兩軍關係仍舊緊張。

另有消息指出，美國國務卿魯比歐七月十一日在馬來西亞與大陸外長王毅會面後，五角大廈考慮加強美中兩軍高層交流。另一途徑則是九月十七至十九日北京香山論壇，日本經濟新聞獲悉，五角大廈負責中國、台灣、蒙古事務副助理部長史密斯可能出席，但目前僅美國駐北京大使館武官確認參加。