美跨黨派眾議員將訪陸 促進雙邊對話

美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith）據報本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。這是2019年以來首次有眾議院議員以官方身分訪中。行程由民主黨籍眾議員史密斯組織，他認為此行希望有助開啟中美對話。具體出行日期未明。

美國國家廣播公司（NBC News）報導，史密斯透露，這次訪問是試圖開啟美中對話的一部分。不過，他說，共和黨籍軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）不會隨團前往。

被問到此行是否會見到習近平，史密斯表示還在洽詢。他也透露，此行還將停留柬埔寨，但台灣不會列入行程。

史密斯強調：「僅僅與中國對話並不代表認同他們所做的一切。我要傳達的重要訊息是，我們必須對話溝通。」史密斯說，「我深感擔憂的是，中國是一個崛起中的重要大國，而我們似乎愈來愈少與其對話。我們需要找到解決分歧的方法，拒絕溝通絕非解決之道」。

