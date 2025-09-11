聽新聞
0:00 / 0:00

在我專屬經濟區鑽探 國台辦稱擁有南海主權

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

賴清德總統日前受訪表示，希望兩岸談判要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則為前提，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止「台獨分裂活動」，兩岸協商談判即可恢復，否則都是空談。

針對大陸中國海洋石油所屬設施在台灣專屬經濟區（ＥＥＺ）鑽探石油與天然氣，距離東沙群島限制水域邊界僅五十公里，陳斌華回應，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。他喊話，兩岸同屬一個中國，「應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益」。

就賴總統受訪時重申的兩岸論述，陳斌華批評「又在顛倒黑白」、花言巧語欺騙台灣民眾。他表示，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。至於賴總統提到只要「對等尊嚴」，「樂意與中國交流合作，促進兩岸和平共榮」，陳斌華說，這是企圖在不承認一個中國原則基礎上恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

針對雙城論壇傳出將於廿五日登場，陳斌華並未證實，僅稱上海市與台北市「一直保持著溝通」。並稱雙城論壇自二○一○年連續舉辦，成為兩岸交流合作重要平台，大陸一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作。大陸願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來。

台灣 南海 主權 國台辦

延伸閱讀

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

大陸傳在東沙島挖油氣 陸國台辦：兩岸應共同維護海洋權益

賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

相關新聞

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警...

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

兩岸就抗戰史持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華10日引用統計數字，再次強調中共在對日抗戰中是「中流砥柱」，陸委會則反嗆國台...

中國大陸發現「亞洲鋰腰帶」 長達2,800公里

大陸國務院新聞辦公室10日介紹「十四五」時期自然資源工作高品質發展成就指出，戰略新興產業礦產取得重大找礦突破，新發現「亞...

在我專屬經濟區鑽探 國台辦稱擁有南海主權

賴清德總統日前受訪表示，希望兩岸談判要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則為前提，大陸國台辦發言人陳斌華...

中菲南海角力添變數 陸公布黃岩島「國家級」保護區面積與分區

中菲兩國近年在南海黃岩島（我稱民主礁）主權爭議未解，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，並表示要強化對涉及...

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

儘管近年與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）主權衝突頻發，央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。