在我專屬經濟區鑽探 國台辦稱擁有南海主權

賴清德總統日前受訪表示，希望兩岸談判要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則為前提，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止「台獨分裂活動」，兩岸協商談判即可恢復，否則都是空談。

針對大陸中國海洋石油所屬設施在台灣專屬經濟區（ＥＥＺ）鑽探石油與天然氣，距離東沙群島限制水域邊界僅五十公里，陳斌華回應，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。他喊話，兩岸同屬一個中國，「應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益」。

就賴總統受訪時重申的兩岸論述，陳斌華批評「又在顛倒黑白」、花言巧語欺騙台灣民眾。他表示，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。至於賴總統提到只要「對等尊嚴」，「樂意與中國交流合作，促進兩岸和平共榮」，陳斌華說，這是企圖在不承認一個中國原則基礎上恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

針對雙城論壇傳出將於廿五日登場，陳斌華並未證實，僅稱上海市與台北市「一直保持著溝通」。並稱雙城論壇自二○一○年連續舉辦，成為兩岸交流合作重要平台，大陸一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作。大陸願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來。