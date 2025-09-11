聽新聞
0:00 / 0:00

北京香山論壇 百國與會未提美國

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

第十二屆北京香山論壇將於九月十七日至十九日舉行，大陸國防部昨表示，論壇準備工作已基本就緒，目前包括越南、新加坡、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，國別範圍更廣、代表性更強。但他未提及是否已有五角大廈官員確認出席。

大陸國防部發言人蔣斌昨就北京香山論壇籌備情況表示，目前包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、奈及利亞、巴西在內的一百多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，此次出席活動的國別範圍更廣、代表性更強，進一步體現論壇包容開放的價值理念。

蔣斌說，本屆論壇將聚焦全球安全治理、亞太安全合作、維護國際秩序及地區和平構建，舉辦四場全體會議和八場分組會議。本屆論壇將結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年、聯合國成立八十周年，舉行「反法西斯戰爭勝利的時代意義」、「聯合國八十周年：變局中前行」、「戰爭記憶與當代和平」等特色學術活動，倡導各國共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序。

此前，大陸國防部長董軍缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。

日經亞洲八月曾報導，美國國防部長赫塞斯提議九月初與大陸對口高官通話，但中方沒給出明確回答。各界因而關注中美兩軍在香山論壇的互動。報導提到，五角大廈負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）正考慮出席本屆香山論壇的可能性，而美國駐陸大使館的武官已確認將出席。

美國 北京 董軍 俄羅斯

延伸閱讀

富蘭克林：三路並進 掌握第4季政策及旺季行情

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

駁設立主權基金是為順從美國 國發會3點說明

進典美國新廠投產 打入美、日半導體AI運算及特化市場

相關新聞

南海爭端升級 陸設黃岩島保護區

中國大陸與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）海域頻發衝突之際，大陸央視昨日報導，大陸國務院九日批准同意新建「黃岩島國家級自...

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警...

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

兩岸就抗戰史持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華10日引用統計數字，再次強調中共在對日抗戰中是「中流砥柱」，陸委會則反嗆國台...

中國大陸發現「亞洲鋰腰帶」 長達2,800公里

大陸國務院新聞辦公室10日介紹「十四五」時期自然資源工作高品質發展成就指出，戰略新興產業礦產取得重大找礦突破，新發現「亞...

美跨黨派眾議員將訪陸 促進雙邊對話

美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith）據報本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。這是2019...

在我專屬經濟區鑽探 國台辦稱擁有南海主權

賴清德總統日前受訪表示，希望兩岸談判要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則為前提，大陸國台辦發言人陳斌華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。