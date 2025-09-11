南海爭端升級 陸設黃岩島保護區

中國大陸與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）海域頻發衝突之際，大陸央視昨日報導，大陸國務院九日批准同意新建「黃岩島國家級自然保護區」，並稱要強化對涉及自然保護區「各類違法行為」的監管執法力度。中方此舉強化對黃岩島主權行使，中菲南海爭端恐再升級。

黃岩島是重要傳統漁場和天然避風港，具有戰略地位和生態價值，成為南海主權各聲索國焦點。中菲近年在黃岩島海域多次爆發船隻衝突，今年八月大陸海警船與解放軍艦還曾在該海域驅離菲國海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。

據央視報導，大陸國務院九日針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，並於昨日公布。大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並稱這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定性、持續性的重要保障。

大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水準。至於黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

根據大陸自然保護區條例，禁止在自然保護區內進行捕撈、挖沙等活動；禁止任何人進入自然保護區的核心區；禁止在自然保護區的緩衝區開展旅遊和生產經營活動，因教學科研目的則要先經過批准。

大陸近年積極強化對黃岩島主權宣示。去年十一月，大陸官方畫定並公告黃岩島的領海基線，並指這是中國大陸政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例，也強調將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。