快訊

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

聽新聞
0:00 / 0:00

中菲南海角力添變數 陸公布黃岩島「國家級」保護區面積與分區

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，陸方此舉進一步強化對黃岩島主權行使，中菲爭端恐再升級。圖為黃岩島。（取自未來網）
央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，陸方此舉進一步強化對黃岩島主權行使，中菲爭端恐再升級。圖為黃岩島。（取自未來網）

中菲兩國近年在南海黃岩島（我稱民主礁）主權爭議未解，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，並表示要強化對涉及自然保護區「各類違法行為」的監管執法力度。同日稍晚，大陸國家林業和草原局接著公布黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區。

大陸央視新聞報導，10日晚，大陸國家林業和草原局公告中，針對黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區指出，「黃岩島國家級自然保護區位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，其中核心區面積1242.55公頃，實驗區面積2281.12公頃，主要保護對象為珊瑚礁生態系。」

同時，公告中附圖顯示，標示紅色區域為核心區、綠色區域為實驗區，並列出20個界址點的經緯度座標。其中，地理座標分布大致在東經117°44′至117°52′、北緯15°48′至15°52′之間。

同日稍早之前，大陸國務院9日針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，批覆函於10日公開發布。大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並指這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定、持續性的重要保障。

同時，大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

事實上，黃岩島是中菲在南海主權爭端的焦點之一，雙方於此片海域曾多次爆發衝突。此前，今年8月，大陸海警船與解放軍艦，曾在該海域驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。此後，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」航經同一片海域，這也是美國軍艦時隔至少六年，再次在黃岩島附近展開行動。

隨後，解放軍南部戰區立即發布消息稱，美艦未經批准非法闖入「中國黃岩島領海」，同時，共軍南部戰區海軍依法跟蹤監視、警告驅離。

在大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區後，大陸國家林業和草原局同日晚接著公布黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區。圖為大陸公告的黃岩島國家級自然保護區功能區劃圖。圖／取自央視新聞
在大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區後，大陸國家林業和草原局同日晚接著公布黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區。圖為大陸公告的黃岩島國家級自然保護區功能區劃圖。圖／取自央視新聞

南海 黃岩島 保護區 國務院

延伸閱讀

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

中共南部戰區：美驅逐艦「未經批准」闖黃岩島 侵犯主權依法警告驅離

菲總統：印太和平面臨嚴峻威脅 美國角色難取代

菲律賓接收韓製飛彈巡防艦 因應海上安全挑戰

相關新聞

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警...

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

兩岸就抗戰史持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華10日引用統計數字，再次強調中共在對日抗戰中是「中流砥柱」，陸委會則反嗆國台...

中國大陸發現「亞洲鋰腰帶」 長達2,800公里

大陸國務院新聞辦公室10日介紹「十四五」時期自然資源工作高品質發展成就指出，戰略新興產業礦產取得重大找礦突破，新發現「亞...

中菲南海角力添變數 陸公布黃岩島「國家級」保護區面積與分區

中菲兩國近年在南海黃岩島（我稱民主礁）主權爭議未解，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，並表示要強化對涉及...

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

儘管近年與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）主權衝突頻發，央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區...

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，造成1名卡達安全部隊成員及5名哈瑪斯成員喪生。大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。