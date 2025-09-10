中菲南海角力添變數 陸公布黃岩島「國家級」保護區面積與分區

中菲兩國近年在南海黃岩島（我稱民主礁）主權爭議未解，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，並表示要強化對涉及自然保護區「各類違法行為」的監管執法力度。同日稍晚，大陸國家林業和草原局接著公布黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區。

大陸央視新聞報導，10日晚，大陸國家林業和草原局公告中，針對黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區指出，「黃岩島國家級自然保護區位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，其中核心區面積1242.55公頃，實驗區面積2281.12公頃，主要保護對象為珊瑚礁生態系。」

同時，公告中附圖顯示，標示紅色區域為核心區、綠色區域為實驗區，並列出20個界址點的經緯度座標。其中，地理座標分布大致在東經117°44′至117°52′、北緯15°48′至15°52′之間。

同日稍早之前，大陸國務院9日針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，批覆函於10日公開發布。大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並指這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定、持續性的重要保障。

同時，大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

事實上，黃岩島是中菲在南海主權爭端的焦點之一，雙方於此片海域曾多次爆發衝突。此前，今年8月，大陸海警船與解放軍艦，曾在該海域驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。此後，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」航經同一片海域，這也是美國軍艦時隔至少六年，再次在黃岩島附近展開行動。