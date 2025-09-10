抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

兩岸就抗戰史持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華10日引用統計數字，再次強調中共在對日抗戰中是「中流砥柱」，陸委會則反嗆國台辦的說法完全違背史實，「到今天連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來，著實可笑。」

陸委會10日透過書面表示，國台辦今日「謬稱」中共是抗戰中流砥柱，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬及52.7萬餘人，共計69.7萬人等說法，完全違背史實，再次凸顯其自欺欺人的本質。

陸委會指出，日本厚生省1964年曾發布統計，日軍在中國本土、香港及滿州死亡合計約50萬2400人；抗戰期間擔任陸軍總司令的何應欽將軍著作《八年抗戰之經過》也記錄，日軍在中國死亡約48萬餘人，「國台辦所稱數字不但不符史實，而且把全部在中國被殲日軍都算成是共軍的功勞，自欺欺人，貽笑大方」。

陸委會說，要殲滅69.7萬日軍，必然要有一系列大型會戰。中華民國政府對22場大型會戰記錄得清清楚，「反觀中共到今天為止，連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來，就編造出69.7萬的數字，著實可笑」。

陸委會最後強調，抗戰是由中華民國政府領導，中共只是藉機擴張自身勢力，「游而不擊，抗而不戰」，宣揚錯假敘事無法掩蓋中共對抗戰毫無貢獻的歷史真相。

另外，教育部近日發函多所大專校院，要求師生不得參加吉林大學「北國風情冬令營」活動，以免遭懲處。陳斌華10日表示，民進黨當局給正常的兩岸教育交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

對此，陸委會指出，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰工作重點對象，投入大量資源舉辦各項交流活動，以全額免費、補助機票等「不合一般交流常態之安排」，加強吸引台生赴陸交流，置入前往文化景點、交流基地、紅色供應鏈參訪之政治行程。

陸委會表示，政府持續提醒我學校師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約「應提高警覺」，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。教育部接獲民眾陳情，並依職權再次發函提醒學校師生及人員，參與兩岸交流活動應符合兩岸條例等相關法規，並請學校加強內控機制，使交流秉持對等尊嚴及健康有序原則進行，本會予以支持。

另，國台辦10日還批評，台灣政府強迫陸配補繳喪失原籍證明等，目的是砲制所謂「國籍」問題，操弄「兩國論」。對此，陸委會回應，兩岸單一身分制度為雙方法令規範，國台辦的說法有刻意誤導之嫌，建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的陸配著想，協同各地公安部門依法行政。