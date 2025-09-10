中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗；同時，中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。

據新華社，董軍在電話中說道，要秉持開放態度，保持溝通交往，建構平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。他強調，「任何『以武助獨』、『以台製華』圖謀和干涉都將被挫敗」。

董軍還表示，中方致力於與區域國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽情。中方始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。

此前，大陸國防部長董軍因不明原因缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。日經亞洲8月底曾報導稱，美方提議赫塞斯與大陸對口高官通話，原擬於9月3日中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭活動後進行，若成行將是美國總統川普第二任期首次美中軍對軍高層交流。

然而，匿名美中官員透露，中方對此猶豫，認為雙邊關係未見明確改善途徑，美中對赫塞斯5月31日在新加坡香會演說解讀迥異，當時現任大陸防長董軍今年亦未出席香會。

消息稱，美國國務卿魯比歐7月11日在馬來西亞與大陸外長王毅會面後，五角大廈考慮加強軍對軍交流；另一途徑是9月17至19日北京香山論壇，日本經濟新聞獲悉，五角大廈中國台灣蒙古事務副助理部長史密斯可能出席，但目前僅美國駐中大使館武官確認參加。