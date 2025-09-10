快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚與美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍稱，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」圖謀和干涉都將被挫；同時，中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。（路透）
央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚與美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍稱，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」圖謀和干涉都將被挫；同時，中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。（路透）

央視新聞報導，大陸國防部董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨」、「以台制華」或外部干涉中國的行徑都將挫敗；同時，中方將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。

據新華社，董軍在電話中說道，要秉持開放態度，保持溝通交往，建構平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。他強調，「任何『以武助獨』、『以台製華』圖謀和干涉都將被挫敗」。

董軍還表示，中方致力於與區域國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽情。中方始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。

此前，大陸國防部長董軍因不明原因缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。日經亞洲8月底曾報導稱，美方提議赫塞斯與大陸對口高官通話，原擬於9月3日中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭活動後進行，若成行將是美國總統川普第二任期首次美中軍對軍高層交流。

然而，匿名美中官員透露，中方對此猶豫，認為雙邊關係未見明確改善途徑，美中對赫塞斯5月31日在新加坡香會演說解讀迥異，當時現任大陸防長董軍今年亦未出席香會。

消息稱，美國國務卿魯比歐7月11日在馬來西亞與大陸外長王毅會面後，五角大廈考慮加強軍對軍交流；另一途徑是9月17至19日北京香山論壇，日本經濟新聞獲悉，五角大廈中國台灣蒙古事務副助理部長史密斯可能出席，但目前僅美國駐中大使館武官確認參加。

董軍 美中 國防部 美國國防

延伸閱讀

美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突

五角大廈證實委內瑞拉F-16配備武器 飛越美軍驅逐艦「展示武力」

川普真的有看九三閱兵！美防長：川普指示美軍恢復對中俄威懾力

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

相關新聞

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

儘管近年與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）主權衝突頻發，央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區...

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警...

抗戰史交鋒！國台辦重申中共貢獻 陸委會：著實可笑

兩岸就抗戰史持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華10日引用統計數字，再次強調中共在對日抗戰中是「中流砥柱」，陸委會則反嗆國台...

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，造成1名卡達安全部隊成員及5名哈瑪斯成員喪生。大陸...

蔡英文訪日展開私人行程 陸外交部稱反對「竄訪」、已警示日方

前總統蔡英文近日前往日本展開私人行程，大陸外交部10日表示，中方堅決反對任何「台獨」分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，...

未提美國！北京香山論壇17日登場 陸國防部：越、星、俄等國代表與會

第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，大陸國防部10日表示，論壇各項準備工作已基本就緒，截至目前，包括越南、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。