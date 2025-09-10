快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

兩岸單一身分制 陸委會：扯「兩國論」有誤導之嫌

中央社／ 台北10日電

中國大陸國台辦表示，要求在台定居原陸籍人士繳「喪失原籍證明」、將原陸籍公職人員去職是操弄「兩國論」；陸委會今天回應，兩岸單一身分制為規定，國台辦所言有刻意誤導之嫌。

大陸委員會（陸委會）先前表示，不可能以「台灣省」名義發函要求中國大陸協助發給在台定居原陸籍人士喪失原籍證明。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華10日上午在例行記者會上表示，要求在台定居逾20年陸配補繳喪失原籍證明、打壓具備陸配身分公職人員，「這一樁樁惡行目的都是在炮製所謂國籍問題、操弄兩國論」。

陳斌華反問，「究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心，不言自明」。

陸委會10日下午回應，兩岸單一身分制度僅能保有一方戶籍，這是雙方法令規範，中國大陸相關部門長年來都照規定執行，以這次移民署清查專案為例，對岸已經協助提供7400多份除籍證明給選擇在台灣定居的陸配。

陸委會批評，國台辦所謂炮製「國籍」問題、操弄「兩國論」，恐怕有刻意誤導認知之嫌。建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的陸配著想，協同各地公安部門依法行政，共同協助使陸配在台灣安居樂業。

陸配 國台辦 陸委會 兩國論

延伸閱讀

我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

相關新聞

我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

我教育部近日發函多所大專校院，指出大陸吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒師生不要參加，以免觸犯法規遭到...

賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

賴清德總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提...

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，造成1名卡達安全部隊成員及5名哈瑪斯成員喪生。大陸...

中美防長通話 董軍警告：「以武助獨、以台制華」圖謀必挫敗

央視新聞報導，大陸國防部長董軍9日晚間應約同美國國防部長赫塞斯視訊通話。董軍表示，兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警...

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

儘管近年與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）主權衝突頻發，央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區...

蔡英文訪日展開私人行程 陸外交部稱反對「竄訪」、已警示日方

前總統蔡英文近日前往日本展開私人行程，大陸外交部10日表示，中方堅決反對任何「台獨」分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。