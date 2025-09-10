兩岸單一身分制 陸委會：扯「兩國論」有誤導之嫌

中國大陸國台辦表示，要求在台定居原陸籍人士繳「喪失原籍證明」、將原陸籍公職人員去職是操弄「兩國論」；陸委會今天回應，兩岸單一身分制為規定，國台辦所言有刻意誤導之嫌。

大陸委員會（陸委會）先前表示，不可能以「台灣省」名義發函要求中國大陸協助發給在台定居原陸籍人士喪失原籍證明。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華10日上午在例行記者會上表示，要求在台定居逾20年陸配補繳喪失原籍證明、打壓具備陸配身分公職人員，「這一樁樁惡行目的都是在炮製所謂國籍問題、操弄兩國論」。

陳斌華反問，「究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心，不言自明」。

陸委會10日下午回應，兩岸單一身分制度僅能保有一方戶籍，這是雙方法令規範，中國大陸相關部門長年來都照規定執行，以這次移民署清查專案為例，對岸已經協助提供7400多份除籍證明給選擇在台灣定居的陸配。

陸委會批評，國台辦所謂炮製「國籍」問題、操弄「兩國論」，恐怕有刻意誤導認知之嫌。建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的陸配著想，協同各地公安部門依法行政，共同協助使陸配在台灣安居樂業。