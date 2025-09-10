快訊

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，陸方此舉進一步強化對黃岩島主權行使，中菲爭端恐再升級。圖為黃岩島。（取自未來網）
儘管近年與菲律賓在南海黃岩島（我稱民主礁）主權衝突頻發，央視10日報導，大陸國務院9日批准同意新建黃岩島國家級自然保護區，並表示要強化對涉及自然保護區「各類違法行為」的監管執法力度。陸方此舉進一步強化對黃岩島主權行使，中菲爭端恐再升級。

據報導，大陸國務院9日針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，批覆函於10日公開發布。

大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並指這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定、持續性的重要保障。

大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。

大陸國務院表示，黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

根據大陸「自然保護區條例」，禁止在自然保護區內進行捕撈、挖沙等活動；禁止任何人進入自然保護區的核心區；禁止在自然保護區的緩衝區開展旅遊和生產經營活動，因教學科研目的則要先經過批准。

大陸近年積極強化對黃岩島主權宣示。去年11月，大陸官方劃定並公告黃岩島的領海基線，並指這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例，也強調將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

去年7月，大陸生態環境部也曾發布「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」，針對黃岩島的海域環境品質、珊瑚礁生態系統，以及黃岩島周邊海域科考歷史進行全面梳理與調查。

中菲在黃岩島海域多次爆發船隻衝突。今年8月，大陸海警船與解放軍艦，曾在該海域驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。

衝突 主權 黃岩島 保護區 國務院 菲律賓

