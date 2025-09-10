中共火箭軍採購倒查9年 逾百供應商與評審被拉黑

快訊

中央社／ 台北10日電

中共火箭軍2023年爆發大規模貪腐，多名將領被查落馬。火箭軍近日連發180條公告顯示，共軍從2016年火箭軍成立之初起全面清查採購弊案，把74名評審專家以及116家供應商拉黑禁止參與採購，其中有人被冠上「掮客」，還有央企被指圍標串標。

據環球時報，8月28日到9月1日，中共火箭軍後勤部採購和資產管理局在「軍隊採購網」接連發布180條公告，74名評標專家和116家供應商被處罰，這些供應商被禁止參與投標軍隊採購項目；評標專家則失去了參與評審軍隊項目的資格。

公告顯示，評標專家的處罰理由大多是「評審錯誤，影響評審結果」；也有一些人是「傾向性打分」。這些專家涉及的項目年代都很久遠，其中一人是因為在2016年的一個項目中評審錯誤而失去評標資格，也就是火箭軍倒查9年前迄今的採購案，尋找違規案件並對相關人員和企業進行處罰。

中共火箭軍正式成立於2015年12月31日。

公告顯示，名為許元昭的評標專家，其違規行為被定義成「掮客」。他被終身禁止評審軍隊採購項目，他控股或管理的企業也禁止參加軍隊採購活動，同時也終身禁止他代理其他供應商參加軍隊採購活動。

另外，還有116家供應商被暫停參加火箭軍或全軍範圍物資工程服務採購活動資格，絕大多數涉及「圍標串標」，也有些是「投標提供虛假材料」。

而被處罰的供應商竟有中國央企的身影，中國通信建設北京工程局有限公司被指「圍標串標」，8月29日起被暫停參與火箭軍物資工程服務採購活動資格。

中國通信建設集團（CITCC）具備通訊工程施工總承包一級資質、電子與智慧化工程項目承包一級資質，曾參與建設「八橫八縱」骨幹光纜通訊網路、南極科考通訊保障等中國重大工程，並承接多項國家級援外通訊建設項目。

此外，還有國企因此在全軍範圍失去採購資格。中國郵政速遞物流股份有限公司因為「投標提供虛假材料」也遭火箭軍公告處罰。

2023年7月26日，中共軍委裝備發展部公告，徵集2017年10月以來裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題線索。其後，多名火箭軍前後任高級將領相繼被查落馬。

