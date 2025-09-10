國台辦提中共抗戰貢獻 陸委會：違背史實很可笑

快訊

中央社／ 台北10日電

中國大陸國台辦發言人陳斌華引用統計數字強調中共抗日戰爭貢獻；陸委會今天回應，數字違背史實，自欺欺人、貽笑大方，中共說不出發動、參與哪些大型會戰，編造數字著實可笑。

大陸委員會（陸委會）10日下午透過書面駁斥中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）記者會所提統計數字。陳斌華10日上午於例行記者會宣稱，中共領導敵後戰場與國民黨領導正面戰場配合，殲滅日軍69.7萬餘人。

陸委會表示，中國大陸國台辦謬稱「中共是抗戰中流砥柱」，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬餘人與52.7萬餘人共計69.7萬餘人等說法是完全違背史實，再次凸顯自欺欺人本質。

陸委會指出，日本厚生省1964年發布統計，日軍在中國大陸本土、香港及滿州死亡計約50萬2400人；抗戰期間時任陸軍總司令何應欽著作「八年抗戰之經過」記載，日軍死亡人數約48萬餘人。

陸委會提到，殲滅日軍69.7萬餘人必然要有一系列大型會戰。中華民國政府對於22場大型會戰記錄得清清楚楚；反觀中共迄今連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少人數都說不出來，編造69.7萬餘人數字，著實可笑。

陸委會強調，抗戰由中華民國政府領導，中共只是藉機擴張自身勢力，「游而不擊、抗而不戰」，宣揚錯假敘事無法掩蓋中共對於抗戰毫無貢獻的歷史真相。國台辦所提數字不符史實，還把全部在中國大陸本土被殲滅日軍算成共軍功勞，自欺欺人，貽笑大方。

陳斌華10日上午於例行記者會上宣稱，「在長達14年、艱苦卓絕的抗戰中，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向」、「中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人」。

陳斌華引用統計數據資料說，「1931年9月至1945年9月，東北抗日軍民殲滅日軍17萬餘人，八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊殲滅日軍52.7萬餘人，沉重打擊日寇，提振抗戰信心，廣大的敵後戰場抗擊著60%的侵華日軍，逐漸成為主戰場」。

中共 陸委會 國台辦 抗日戰爭

