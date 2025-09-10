國台辦提中共抗戰貢獻 陸委會：違背史實很可笑

中國大陸國台辦發言人陳斌華引用統計數字強調中共在抗日戰爭貢獻；陸委會今天回應，數字違背史實，自欺欺人、貽笑大方，中共說不出發動、參與哪些大型會戰，編造數字著實可笑。

大陸委員會（陸委會）10日下午透過書面駁斥中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）記者會所提統計數字。陳斌華10日上午於例行記者會宣稱，中共領導敵後戰場與國民黨領導正面戰場配合，殲滅日軍69.7萬餘人。

陸委會表示，中國大陸國台辦謬稱「中共是抗戰中流砥柱」，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬餘人與52.7萬餘人共計69.7萬餘人等說法是完全違背史實，再次凸顯自欺欺人本質。

陸委會指出，日本厚生省1964年發布統計，日軍在中國大陸本土、香港及滿州死亡計約50萬2400人；抗戰期間時任陸軍總司令何應欽著作「八年抗戰之經過」記載，日軍死亡人數約48萬餘人。

陸委會提到，殲滅日軍69.7萬餘人必然要有一系列大型會戰。中華民國政府對於22場大型會戰記錄得清清楚楚；反觀中共迄今連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少人數都說不出來，編造69.7萬餘人數字，著實可笑。

陸委會強調，抗戰由中華民國政府領導，中共只是藉機擴張自身勢力，「游而不擊、抗而不戰」，宣揚錯假敘事無法掩蓋中共對於抗戰毫無貢獻的歷史真相。國台辦所提數字不符史實，還把全部在中國大陸本土被殲滅日軍算成共軍功勞，自欺欺人，貽笑大方。

陳斌華10日上午於例行記者會上宣稱，「在長達14年、艱苦卓絕的抗戰中，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向」、「中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人」。

陳斌華引用統計數據資料說，「1931年9月至1945年9月，東北抗日軍民殲滅日軍17萬餘人，八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊殲滅日軍52.7萬餘人，沉重打擊日寇，提振抗戰信心，廣大的敵後戰場抗擊著60%的侵華日軍，逐漸成為主戰場」。