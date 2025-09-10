快訊

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以色列9日向卡達首都杜哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，大陸外交部發言人林劍10日對於此表示嚴厲譴責。（圖／歐新社資料照）
以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，造成1名卡達安全部隊成員及5名哈瑪斯成員喪生。大陸外交部10日對於空襲表示嚴厲譴責，對事件可能導致地區局勢進一步緊張升級深感擔憂。

大陸外交部發言人林劍10日在例行記者會上表示，中方嚴厲譴責昨天發生在卡達（陸稱卡塔爾）首都杜哈（陸稱多哈）的襲擊行為，堅決反對以色列侵犯卡達領土主權和國家安全的行徑。

林劍指出，中方對襲擊事件可能導致地區局勢進一步緊張升級深感擔憂，對有關方面破壞加薩停火談判的舉動表示不滿。

林劍說，武力換不來中東和平，對話談判才是根本出路。當前，加薩衝突延宕已近2年。中方強烈呼籲有關各方，特別是以色列，為平息戰火、重啟談判多做積極努力，而不是相反。

大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡量減少不必要外出，避免前往高風險地區。

以色列空襲杜哈，引發國際譴責。包含英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國外交部長瓦德福、土耳其外交部皆表示譴責。

美國總統川普在「真實社群」（Truth Social）上發文稱，空襲是以色列總理內唐亞胡的決定。白宮發言人李維特表示，川普政府在以軍攻擊哈瑪斯前，獲得美軍通知，川普獲知後，立即指示他的中東特使威科夫（Steve Witkoff）通知卡達，但為時已晚；川普對這起攻擊發生的地點感到遺憾。

