蔡英文訪日展開私人行程 陸外交部稱反對「竄訪」、已警示日方

前總統蔡英文近日前往日本展開私人行程，大陸外交部10日表示，中方堅決反對任何「台獨」分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，並稱中方已就此事向日方嚴肅交涉和警示，敦促日方不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

陸媒《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人林劍10日例行記者會上，就日本共同社針對蔡英文近日訪問日本提問時，做上述表示。

林劍表示，蔡英文作為「台灣地區」前領導人，無論以何等名目或藉口「竄訪」日本，都不能改變其「挾洋謀獨」的實質，都是絕對不能允許的。

林劍稱，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。「我們敦促日方切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理有關問題，不得以任何形式干涉中國內政，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」

前總統蔡英文9日傳出抵達日本訪問，蔡英文辦公室低調表示，「私人行程、無可奉告」。這是蔡英文去年5月卸任後首次訪日。

多家日本媒體報導，蔡英文此行純屬私人旅遊，並未安排與日本政府官員或政治人物接觸，預計會在關東近郊的避暑地停留至12日，再返回台灣。