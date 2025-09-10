未提美國！北京香山論壇17日登場 陸國防部：越、星、俄等國代表與會

第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，大陸國防部10日表示，論壇各項準備工作已基本就緒，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，「國別範圍更廣、代表性更強」。但他未提及是否已有五角大廈官員確認出席。

大陸國防部發言人蔣斌10日透過官網就近期涉軍問題發布回應，針對第12屆北京香山論壇籌備情況，蔣斌表示，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、奈及利亞、巴西在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，「此次出席活動的國別範圍更廣、代表性更強，進一步體現論壇包容開放的價值理念。」

蔣斌介紹，本屆論壇將聚焦全球安全治理、亞太安全合作、維護國際秩序以及地區和平構建，舉辦4場全體會議和8場平行分組會議。

蔣斌指出，本屆論壇還並結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年，舉行「反法西斯戰爭勝利的時代意義」、「聯合國80週年：變局中前行」、「戰爭記憶與當代和平」等特色學術活動，倡導各國共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，探尋行之有效的衝突解決之道，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。

此前，大陸國防部長董軍因不明原因缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。日經亞洲8月底曾報導稱，美國國防部長赫塞斯提議9月初與大陸對口高官通話，但中方沒給出明確回答。至於另一個讓中美兩軍互動的方法，就是9月的北京香山論壇。

報導稱，五角大廈負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）正考慮出席本屆香山論壇的可能性，而美國駐陸大使館的武官已確認將出席。

去年，拜登政府派出史密斯的前任蔡斯（Michael Chase）率團訪問北京參加香山論壇。