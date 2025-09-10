快訊

影／非常不爽！以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口這樣說

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

未提美國！北京香山論壇17日登場 陸國防部：越、星、俄等國代表與會

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，大陸國防部10日表示，論壇各項準備工作已基本就緒，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，圖為去年9月13日第11屆北京香山論壇開幕。（新華社資料照）
第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，大陸國防部10日表示，論壇各項準備工作已基本就緒，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，圖為去年9月13日第11屆北京香山論壇開幕。（新華社資料照）

第12屆北京香山論壇將於9月17日至19日舉行，大陸國防部10日表示，論壇各項準備工作已基本就緒，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，「國別範圍更廣、代表性更強」。但他未提及是否已有五角大廈官員確認出席。

大陸國防部發言人蔣斌10日透過官網就近期涉軍問題發布回應，針對第12屆北京香山論壇籌備情況，蔣斌表示，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、奈及利亞、巴西在內的100多個國家防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，「此次出席活動的國別範圍更廣、代表性更強，進一步體現論壇包容開放的價值理念。」

蔣斌介紹，本屆論壇將聚焦全球安全治理、亞太安全合作、維護國際秩序以及地區和平構建，舉辦4場全體會議和8場平行分組會議。

蔣斌指出，本屆論壇還並結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年，舉行「反法西斯戰爭勝利的時代意義」、「聯合國80週年：變局中前行」、「戰爭記憶與當代和平」等特色學術活動，倡導各國共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，探尋行之有效的衝突解決之道，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。

此前，大陸國防部長董軍因不明原因缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。日經亞洲8月底曾報導稱，美國國防部長赫塞斯提議9月初與大陸對口高官通話，但中方沒給出明確回答。至於另一個讓中美兩軍互動的方法，就是9月的北京香山論壇。

報導稱，五角大廈負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）正考慮出席本屆香山論壇的可能性，而美國駐陸大使館的武官已確認將出席。

去年，拜登政府派出史密斯的前任蔡斯（Michael Chase）率團訪問北京參加香山論壇。

美中 北京 國防部

延伸閱讀

時隔7年首度舉行經貿會談 英商貿大臣訪中修復關係

中俄蒙九三閱兵後更熟了 繼談妥能源議題 首度邊防聯演

林佳龍投書荷媒籲民主國家團結一致 挺台參與聯合國

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

相關新聞

我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

我教育部近日發函多所大專校院，指出大陸吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒師生不要參加，以免觸犯法規遭到...

賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

賴清德總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提...

邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

陸委會主委邱垂正在美國期間稱，台灣近來面對大陸極限施壓、複合性施壓，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛實力與決心才...

北京服貿會 36家台商參展

「2025年中國國際服務貿易交易會」今在北京開幕，本屆邀請大陸全國台企聯和36家台灣企業共同參展，包括富能智造、建霖健康...

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，目標是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的據點，造成1名卡達安全部隊成員及5名哈瑪斯成員喪生。大陸...

蔡英文訪日展開私人行程 陸外交部稱反對「竄訪」、已警示日方

前總統蔡英文近日前往日本展開私人行程，大陸外交部10日表示，中方堅決反對任何「台獨」分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。