黑龍江1處煤礦發生礦震 已救2人、目前6人被困

據大陸官媒央視新聞報導，從黑龍江鶴崗礦業有限責任公司獲悉，10日1時44分，富力煤礦發生礦震（採礦誘發的地震），井下部分巷道破壞，已知2人獲救被送醫救治，無生命危險，尚有6人被困。現場救援進行中。

陸媒極目新聞指，10日上午，黑龍江鶴崗市應急管理局工作人員表示，該應急局主要領導已到現場處理。

極目新聞稱，從天眼查發現，黑龍江鶴崗礦業有限責任公司，曾於今年8月3次被鶴崗市煤炭生產安全管理局處罰，罰款總金額為人民幣72,000元。

據鶴崗礦業公司官網資料，該公司是鶴崗區域最大的工業企業，礦區煤田於1914年發現，1917年開發，1945年建企，至今已經有百餘年的建設發展史。

目前，該礦區開採範圍156平方公里，資源儲量17.1億噸。公司現有8個生產礦井、3座選煤廠、2座電廠、6座礦井水淨化廠；另據龍煤集團公眾號消息，7月1日，集團公司張姓總經理曾到富力煤礦調研檢查安全生產工作。