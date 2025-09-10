中國駐美使館向官媒透露 留學生入境美被反覆盤查

快訊

中央社／ 台北10日電

中國駐美大使館向中國官媒環球時報披露，近期有10多名中國留學生入境美國時被反覆盤查，甚至遣返。中國已向美國提出嚴正交涉。

據環球時報報導，入境受阻的留學生被帶入狹小的房間接受長時間的盤問，並被扣押個人電子設備。美方法人員反覆詢問，「是否是中共黨員或共青團員？」

中國駐美使館聲稱，一些美方執法人員行為「粗暴」，有強行叫醒學生進行盤問，或強迫學生、學者在沒有仔細閱讀內容的情況下簽署筆錄，甚至限制學生與他人交流；並無視有效簽證將部分學生遣返。

中國駐美使館表示，中方對美方此類行徑深表關切，堅決反對，且已就相關案件在第一時間向美方提出嚴正交涉，敦促其立即糾正錯誤行徑，但美方始終未作出實質性回應與解釋。

中國駐美使館又指，美方頻繁對中國留學人員採取帶有政治目的、歧視性及選擇性執法行為，給當事人造成身心傷害、經濟損失及學業中斷等後果。這類舉動嚴重侵犯中國公民合法權益，阻礙兩國人員正常往來，損害中美人文交流。

美國總統川普日前宣布，將允許60萬名中國學生進入美國大學就讀。中國駐美使館稱，美國某些部門及執法人員非但沒有忠實履行美國總統承諾，反而破壞、阻撓中美教育交流。

報導最後指，中國駐美使館敦促美方正視問題，重視中方關切，立即糾正錯誤，徹查有關案件並儘早作出合理說明。

