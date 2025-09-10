邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

陸委會主委邱垂正在美國期間稱，台灣近來面對大陸極限施壓、複合性施壓，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛實力與決心才是關鍵，把台灣未來寄託在大陸的善意最危險。國台辦發言人陳斌華10日在例行記者會上對此回應，民進黨當局頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海局勢緊張動盪的始作俑者。

陳斌華稱，台灣的前途、台灣同胞的安全和福祉在於國家統一。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，只會更加淪為外部勢力的「棋子」，最終難逃「棄子」的下場；他並指「台獨是絕路，外人靠不住，統一擋不住」。

而邱垂正訪問美國並發表演講，提到台灣形勢是自90年代以來最嚴峻最緊張的時刻，「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」，陸方如何看待台灣方面釋出「台海和平維持現狀」的表述？陳斌華回應，關於邱垂正「竄美」的問題，「首先我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不為其提供任何政治表演的舞台。」

陳斌華還提到，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。他稱「台獨與台海和平水火不容」。

另對於我外交部長林佳龍近日訪菲律賓，菲律賓隨後重申堅持一個中國政策，不承認台灣為主權國家，陳斌華對此表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。我們一貫明確反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對有關國家為台獨份子提供政治表演舞台」，「菲方應恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，停止在台灣問題上玩火、踩線，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

記者會上有陸媒問，國立故宮博物院將於9月11日起，在捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展，稱有輿論認為這是以「文化交流」之名行「文化台獨」之實。

陳斌華回應，包括故宮文物在內的歷史文化遺產是老祖宗留給我們的寶貴財富，承載著中華民族的文化基因和共同記憶，兩岸同胞有責任保護好、傳承好。

陳斌華批評，民進黨當局一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄，「行徑何其諷刺，嘴臉何其醜陋！」，「正告民進黨當局，任何玷污、毀損國寶文物的行為，都將遭到全民族的一致譴責和歷史的無情審判。」