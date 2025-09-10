中國在台專屬經濟區鑽探 國台辦宣稱擁有南海主權

美國智庫先前指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。中國大陸國台辦今天表示，中國在南海諸島及其附近海域擁有主權，「兩岸同屬一個中國，應共同維護領土主權和海洋權益」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，中國大陸國台辦發言人陳斌華作上述表示。

陳斌華表示，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「兩岸同屬一個中國」，應共同維護「國家」領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體利益和根本利益。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）先前透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出中國已在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油總公司」（中海油）所有，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，全部位於台灣主張的專屬經濟區，靠近東沙群島。

另外，第42屆國際民航組織（ICAO）大會將於9月23日到10月3日在加拿大蒙特婁（Montreal）召開。美國4名跨黨派議員先前致函國際民航組織秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），譴責中國行為使印太區域不穩定，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

陳斌華對此表示，關於台灣參與國際組織包括國際民航組織活動問題，立場是一貫且明確的，即必須按照一個中國原則處理；敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣議題上謹言慎行，不要向台獨勢力發出錯誤訊號。