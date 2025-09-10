快訊

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

中國在台專屬經濟區鑽探 國台辦宣稱擁有南海主權

中央社／ 北京10日電

美國智庫先前指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。中國大陸國台辦今天表示，中國在南海諸島及其附近海域擁有主權，「兩岸同屬一個中國，應共同維護領土主權和海洋權益」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，中國大陸國台辦發言人陳斌華作上述表示。

陳斌華表示，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「兩岸同屬一個中國」，應共同維護「國家」領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體利益和根本利益。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）先前透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出中國已在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油總公司」（中海油）所有，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，全部位於台灣主張的專屬經濟區，靠近東沙群島。

另外，第42屆國際民航組織（ICAO）大會將於9月23日到10月3日在加拿大蒙特婁（Montreal）召開。美國4名跨黨派議員先前致函國際民航組織秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），譴責中國行為使印太區域不穩定，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

陳斌華對此表示，關於台灣參與國際組織包括國際民航組織活動問題，立場是一貫且明確的，即必須按照一個中國原則處理；敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣議題上謹言慎行，不要向台獨勢力發出錯誤訊號。

主權 東沙島

延伸閱讀

雙城論壇25日將登場？大陸國台辦：一直保持著溝通

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

賴總統台灣稱不拿槍桿子紀念和平 陸國台辦：褻瀆先烈、泯滅良知

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

相關新聞

邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

陸委會主委邱垂正在美國期間稱，台灣近來面對大陸極限施壓、複合性施壓，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛實力與決心才...

我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

我教育部近日發函多所大專校院，指出大陸吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒師生不要參加，以免觸犯法規遭到...

賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

賴清德總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提...

雙城論壇25日將登場？大陸國台辦：一直保持著溝通

台北上海雙城論壇，傳出即將於25日登場，對此大陸國台辦並未具體證實，僅說上海市與台北市「一直保持著溝通」，同時重申，大陸...

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

中共日前舉辦九三閱兵，聲勢浩大，大陸國台辦10日表示，閱兵展示了共軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了其維護和平、捍衛正...

以色列首度空襲卡達 陸使館籲減少不必要外出

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，當地傳出多次爆炸聲。大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。