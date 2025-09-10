我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

我教育部近日發函多所大專校院，指出大陸吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒師生不要參加，以免觸犯法規遭到懲處。對此大陸官方表示，兩岸高校間類似交流活動已行之有年，民進黨當局對此橫加阻撓，給正常的兩岸教育交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

針對我方教育部的做法，大陸國台辦發言人陳斌華10日指出，2002年起，吉林大學已連續舉辦21屆「北國風情冬令營」，其冰雪文化體驗和學術交流合作，深受島內（指台灣內部）師生、尤其是青年朋友們的喜愛。兩岸高校間類似交流活動已行之有年，民進黨當局對此橫加阻撓，給正常的兩岸教育交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陳斌華說，今年以來，民進黨當局對兩岸交流往來的阻撓禁限變本加厲、不斷升級，特別是將兩岸高校和青年學生交流視為「眼中釘、肉中刺」，包括禁止島內大專院校與大陸暨南大學、北京航空航天大學等10所學校交流合作，一再阻撓兩岸中小學教育交流合作等。凡此種種，都是為了操弄「反中抗中」、製造「綠色恐怖」。

他指出，試問連兩岸高校間正常交流合作，和台灣學生正常升學讀書都要禁止，民進黨當局所標榜的民主何在？自由何在？「至於他們為何如此懼怕兩岸青年交流，無非是擔心自己編造的『台獨敘事』被戳穿、編織的『資訊繭房』被戳破罷了」。

另外針對陸配除籍案，國台辦發言人之前表示，除非民進黨政府以「台灣省名義」提出請求，否則不會配合台方關於提供陸配註銷戶籍證明的要求。但是陸委會稱不可能用「台灣省」名義提出要求，對岸政府刻意讓在台陸配活得不安心。

對此陳斌華10日再回應，民進黨當局逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的陸配補繳喪失戶籍證明，對當選島內有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進行政治打壓，剝奪其正當權利。這一樁樁惡行，目的都是在炮製所謂「國籍」問題，操弄「兩國論」。

陳斌華稱，究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台陸配活得不安心？不言自明，「民進黨當局濫權妄為，不擇手段打壓迫害陸配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是在台陸配生活不安定、不安心的罪魁禍首。現在妄圖蒙蔽視聽、倒打一耙，可謂無恥至極。」