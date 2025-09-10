賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

賴清德總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提，對此大陸官方回應指出，只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，兩岸協商談判即可恢復，否則「都是空談，都是騙人的花招」。大陸官方並批賴「對等尊嚴」就「樂意與中國交流合作」說法，實際上是為兩岸對話協商製造障礙。

大陸國台辦發言人陳斌華10日在記者會上針對賴總統專訪內容表示，賴清德又在顛倒黑白、混淆是非，兜售台獨分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾和輿論。

陳斌華指出，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行。2008年至2016年，兩岸在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。2016年民進黨上台後，拒不承認「九二共識」，導致兩岸溝通協商中斷。只要民進黨當局回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止「台獨分裂活動」，兩岸協商談判即可恢復。否則「都是空談，都是騙人的花招」。

此外對於賴總統近日表示，台灣會強化國防力量，明年國防預算將達到GDP的3%以上，預期在2030年前達5%以上。陳斌華回應，「賴清德當局在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅買不來安全與和平，而且只會擠壓犧牲台灣社會的民生福祉，禍及當下，貽害子孫。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，繫於兩岸關係和平發展和祖國統一。賴清德當局只有放棄『台獨』分裂企圖，回到一個中國原則上來，台海和平才有根本保障。」

而對賴總統在接見IPAC訪團時說，只要對等尊嚴，「樂意與中國交流合作，促進兩岸和平共榮」。陳斌華則指，賴清德當局所謂的「對等尊嚴」是企圖在不承認一個中國原則基礎上恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是為兩岸對話協商製造障礙，「註定枉費心機，絕對不會得逞」。

陳斌華在記者會上也被問到，近日工總發布白皮書，在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處」為主軸，提出鬆綁兩岸交流、掌握大陸變化開拓多元商機等多項建議，陳回應，台灣工總的白皮書反映了台灣工商界對當前台海形勢的深度憂慮，表達了對民進黨當局兩岸政策的質疑反對。

他指，「當前，美國對台加徵『20%+N』關稅，島內（指台灣內部）許多產業、企業面臨生存困境，大陸的廣闊市場對他們而言既是脫困的出路，更是存續發展的機遇。」

陳斌華稱，兩岸完全可以通過深化融合發展、提升產業鏈供應鏈合作水準，共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟，「但民進黨當局違背市場經濟規律，鼓噪打造所謂『非紅供應鏈』，『逢美必跪』，哪怕被現實反覆打臉，卻還在做著『倚美抗中』的迷夢，幹著推動兩岸『脫鉤斷鏈』的勾當，最終必定盡失人心。」