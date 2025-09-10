快訊

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

聽新聞
0:00 / 0:00

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
對於陸委會強調中共對抗戰毫無貢獻，大陸國台辦發言人陳斌華10日在記者會上指「中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵」，並回批「民族敗類」。（記者廖士鋒／攝影）
對於陸委會強調中共對抗戰毫無貢獻，大陸國台辦發言人陳斌華10日在記者會上指「中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵」，並回批「民族敗類」。（記者廖士鋒／攝影）

中共日前舉辦九三閱兵，聲勢浩大，大陸國台辦10日表示，閱兵展示了共軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了其維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了其維護統一、反對「台獨」的決心和能力。而對於陸委會日前表示中共對抗戰毫無貢獻，國台辦則再度高分貝回批，「這樣的民族敗類，有何顏面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。」

國台辦發言人陳斌華10日上午在記者會上說，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣、永志難忘的「勝利日」，中共總書記習近平的重要講話和九三閱兵「展現了中華民族邁向偉大復興的堅定信心，也是中國軍隊作為世界和平守護者的堅定宣示」。陳斌華說，閱兵展示了共軍「體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了我們維護統一、反對『台獨』的決心和能力」。

陳斌華強調，賴清德當局不斷增加防務預算，妄圖「以武謀獨」，「只會讓台灣更加兵凶戰危，只會讓台灣民眾更加寢食難安」。

陸委會日前表示，中共舉辦九三閱兵等活動是為了強化一中原則論述，中共對抗戰毫無貢獻，只是利用戰爭來做大自己。對此陳斌華再度表示，在「長達14年、艱苦卓絕的抗戰」中，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步，「反對妥協、分裂、倒退」。

陳斌華指，「中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅決維護、鞏固、發展統一戰線，堅持獨立自主、團結抗戰，維護了團結抗戰大局。中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱。」

陳強調，「中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵」，並指「中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢。」

陳斌華在記者會上批評「民進黨當局不僅諱言抗戰勝利、日本戰敗，還戀殖情結深重，一再美化侵略歷史和侵略者、殖民者。其所言所行喪失民族立場，毫無民族氣節，嚴重傷害兩岸同胞感情，挑戰人類社會正義良知」，「這樣的民族敗類，有何顏面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。」

陳表示，在這個光榮而重要的時刻，台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍來京出席相關紀念活動，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷和民族大義。「我們對此表示高度讚賞」。

至於被問到紀念抗戰80周年的九三閱兵，從大陸的立場出發，真正想對台灣釋出什麼樣的訊息？陳斌華回應，閱兵展示了共軍「體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護文明捍衛陣地的決心和能力，也彰顯了我們維護統一，反對台獨的決心和能力」。他說，兩岸同胞都是中國人，理應牢記民族抗戰歷史，樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，堅持一個中國原則和九二共識，共同反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

至於大陸紀念抗戰勝利80年主軸是珍愛和平，是否會在對台政策上提出更具體的和平舉措？陳回應，我們的對台大政方針一貫的明確，「和平統一，一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

他強調，我們珍愛和平，但絕不縱容台獨分裂。當前民進黨當局和賴清德頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是危害台海安全的根源，他指「任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊。」

閱兵 抗戰勝利 抗日戰爭

延伸閱讀

傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

賴清德不說抗戰稱終戰挨批 姚嘉文：賴總統沒什麼不對

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

該講抗戰還是終戰？ 黃暐瀚喊話賴清德：雙十還有機會

相關新聞

邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

陸委會主委邱垂正在美國期間稱，台灣近來面對大陸極限施壓、複合性施壓，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛實力與決心才...

我教育部示警吉林大學冬令營 陸官方：蓄意升高兩岸對立

我教育部近日發函多所大專校院，指出大陸吉林大學的「北國風情冬令營」涉及單方面落地招待，提醒師生不要參加，以免觸犯法規遭到...

賴總統盼對等尊嚴與「中國」交流 北京：實為兩岸協商製造障礙

賴清德總統日前接受自由時報專訪時表示，希望兩岸談判應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提...

雙城論壇25日將登場？大陸國台辦：一直保持著溝通

台北上海雙城論壇，傳出即將於25日登場，對此大陸國台辦並未具體證實，僅說上海市與台北市「一直保持著溝通」，同時重申，大陸...

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

中共日前舉辦九三閱兵，聲勢浩大，大陸國台辦10日表示，閱兵展示了共軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了其維護和平、捍衛正...

以色列首度空襲卡達 陸使館籲減少不必要外出

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，當地傳出多次爆炸聲。大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。