為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

中共日前舉辦九三閱兵，聲勢浩大，大陸國台辦10日表示，閱兵展示了共軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了其維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了其維護統一、反對「台獨」的決心和能力。而對於陸委會日前表示中共對抗戰毫無貢獻，國台辦則再度高分貝回批，「這樣的民族敗類，有何顏面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。」

國台辦發言人陳斌華10日上午在記者會上說，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣、永志難忘的「勝利日」，中共總書記習近平的重要講話和九三閱兵「展現了中華民族邁向偉大復興的堅定信心，也是中國軍隊作為世界和平守護者的堅定宣示」。陳斌華說，閱兵展示了共軍「體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了我們維護統一、反對『台獨』的決心和能力」。

陳斌華強調，賴清德當局不斷增加防務預算，妄圖「以武謀獨」，「只會讓台灣更加兵凶戰危，只會讓台灣民眾更加寢食難安」。

陸委會日前表示，中共舉辦九三閱兵等活動是為了強化一中原則論述，中共對抗戰毫無貢獻，只是利用戰爭來做大自己。對此陳斌華再度表示，在「長達14年、艱苦卓絕的抗戰」中，中國共產黨以卓越的政治領導力和正確的戰略策略，指引了中國抗戰的前進方向，堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步，「反對妥協、分裂、倒退」。

陳斌華指，「中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅決維護、鞏固、發展統一戰線，堅持獨立自主、團結抗戰，維護了團結抗戰大局。中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱。」

陳強調，「中國共產黨的中流砥柱作用是抗戰取得勝利的關鍵」，並指「中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢。」

陳斌華在記者會上批評「民進黨當局不僅諱言抗戰勝利、日本戰敗，還戀殖情結深重，一再美化侵略歷史和侵略者、殖民者。其所言所行喪失民族立場，毫無民族氣節，嚴重傷害兩岸同胞感情，挑戰人類社會正義良知」，「這樣的民族敗類，有何顏面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。」

陳表示，在這個光榮而重要的時刻，台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍來京出席相關紀念活動，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷和民族大義。「我們對此表示高度讚賞」。

至於被問到紀念抗戰80周年的九三閱兵，從大陸的立場出發，真正想對台灣釋出什麼樣的訊息？陳斌華回應，閱兵展示了共軍「體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護文明捍衛陣地的決心和能力，也彰顯了我們維護統一，反對台獨的決心和能力」。他說，兩岸同胞都是中國人，理應牢記民族抗戰歷史，樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，堅持一個中國原則和九二共識，共同反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

至於大陸紀念抗戰勝利80年主軸是珍愛和平，是否會在對台政策上提出更具體的和平舉措？陳回應，我們的對台大政方針一貫的明確，「和平統一，一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

他強調，我們珍愛和平，但絕不縱容台獨分裂。當前民進黨當局和賴清德頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是危害台海安全的根源，他指「任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊。」