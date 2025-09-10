雙城論壇25日將登場？大陸國台辦：一直保持著溝通

台北上海雙城論壇，傳出即將於25日登場，對此大陸國台辦並未具體證實，僅說上海市與台北市「一直保持著溝通」，同時重申，大陸願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞。

大陸國台辦發言人陳斌華10日上午主持記者會，本報記者詢問，傳出雙城論壇25日將要登場可否證實？大陸方面如何評價城論壇在兩岸關係的重要性？

就此陳斌華回應，上海台北雙城論壇自2010年連續舉辦，成為兩岸交流合作的重要平台，我們一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，上海市與台北市有關方面，就今年雙城論壇事宜，一直保持著溝通。

他表示，「我們願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞」。

至於台北市採購大陸廠商生產的機器狗，遭綠營批評，且數發部表示這必須要申請，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用，對此陳斌華則表示，大陸企業立足創新發展，積極融入全球產業鏈供應鏈，產品受到市場的認可，廣受全球消費者歡迎。

他指出，民進黨當局罔顧民眾福祉和產業利益，打著所謂安全的幌子，阻撓使用大陸優質產品，用行政干預擾亂市場，為的是一黨一己私利，這種倒行逆施損害島內（指台灣內部）企業和消費者權益，破壞和惡化台灣市場和營商環境。