北京制裁日本參議員石平 陸駐日使館：強力懲戒和嚴厲警示

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐日使館9日晚間抨擊日本參議員石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方對其實施制裁是強力懲戒和嚴厲警示。石平今年投入日本參議院選舉前，曾前往陸駐大阪總領事館前抗議。圖／取自石平X平台
大陸駐日使館9日晚間抨擊日本參議員石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方對其實施制裁是強力懲戒和嚴厲警示。石平今年投入日本參議院選舉前，曾前往陸駐大阪總領事館前抗議。圖／取自石平X平台

大陸外交部8日宣布，制裁日本參議員石平。石平是歸化日籍的大陸人，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。大陸駐日使館9日晚間抨擊石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方之舉是對「石平之流」的強力懲戒和嚴厲警示。

陸駐日本使館發言人9日晚間透過官網「答記者問」表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」

使館發言人稱，中方依據《反外國制裁法》對石平反制，是維護自身權益的必要舉措，是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。

大陸外交部8日指稱，石平長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸外交部表示，依據《反外國制裁法》相關規定，中方決定對石平採取3項反制措施，包含凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包含香港、澳門。

63歲的石平出生於四川，1989年天安門事件爆發後，在日本留學的他決定與中國訣別，直到2007年取得日本國籍。他長年以作家及評論員身分批評中共當局，今年7月以日本維新會候選人循比例代表當選參議員。

面對中方制裁，石平8日在社群媒體X形容大陸的反制措施是「單方面的鬧劇」，並指「被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章」，並對中方提出的反制理由，「難道不是對我迄今為止言論活動的全面高度評價嗎？」

