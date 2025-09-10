以色列首度空襲卡達 陸使館籲減少不必要外出

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，當地傳出多次爆炸聲。大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡量減少不必要外出，避免前往高風險地區。

爆炸發生後，以色列軍方證實與該國國家安全局合作，對身處多哈的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高層領袖實施暗殺。據哈馬斯消息人士指出，當時在多哈開會的哈馬斯談判小組成員成為襲擊目標，會議正商討美國總統川普提出的加薩停火方案，並否認有高層領導人遇難。

大陸駐卡達大使館9日晚間在微信公眾號發布聲明稱，卡達首都多哈發生爆炸事件，使館提醒在卡大陸公民和機構提高安全意識，盡量減少不必要外出，避免前往高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並與大陸駐卡達使館聯繫。

針對以色列空襲杜哈，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國外交部長瓦德福皆表示譴責。大陸外交部尚未對此作出回應。

白宮發言人李維特表示，單方面在卡達境內進行轟炸，並不能推進以色列或美國的目標。不過，消滅哈瑪斯是值得追求的目標。她表示，川普政府在以軍攻擊哈瑪斯前，獲得美軍通知，川普獲知後，立即指示他的中東特使威科夫（Steve Witkoff）通知卡達，但為時已晚；川普對這起攻擊發生的地點感到遺憾。