快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列首度空襲卡達 陸使館籲減少不必要外出

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡量減少不必要外出。（路透）
以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡量減少不必要外出。（路透）

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，當地傳出多次爆炸聲。大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡量減少不必要外出，避免前往高風險地區。

爆炸發生後，以色列軍方證實與該國國家安全局合作，對身處多哈的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯高層領袖實施暗殺。據哈馬斯消息人士指出，當時在多哈開會的哈馬斯談判小組成員成為襲擊目標，會議正商討美國總統川普提出的加薩停火方案，並否認有高層領導人遇難。

大陸駐卡達大使館9日晚間在微信公眾號發布聲明稱，卡達首都多哈發生爆炸事件，使館提醒在卡大陸公民和機構提高安全意識，盡量減少不必要外出，避免前往高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並與大陸駐卡達使館聯繫。

針對以色列空襲杜哈，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國外交部長瓦德福皆表示譴責。大陸外交部尚未對此作出回應。

白宮發言人李維特表示，單方面在卡達境內進行轟炸，並不能推進以色列或美國的目標。不過，消滅哈瑪斯是值得追求的目標。她表示，川普政府在以軍攻擊哈瑪斯前，獲得美軍通知，川普獲知後，立即指示他的中東特使威科夫（Steve Witkoff）通知卡達，但為時已晚；川普對這起攻擊發生的地點感到遺憾。

卡達 川普 馬克宏

延伸閱讀

川普拋震撼提議 逼俄與烏和談：籲歐對中印加徵重稅 美願比照辦理

川普開戰好萊塢！湯姆漢克斯慘被「政治追殺」西點軍校大獎被拔

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

相關新聞

北京制裁日本參議員石平 陸駐日使館：強力懲戒和嚴厲警示

大陸外交部8日宣布，制裁日本參議員石平。石平是歸化日籍的大陸人，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜...

以色列首度空襲卡達 陸使館籲減少不必要外出

以色列9日向卡達首都多哈發動空襲，當地傳出多次爆炸聲。大陸駐卡達大使館9日晚間發布聲明，提醒在當地的大陸公民注意安全，盡...

春哥侃陸／「外交三劉」剩一人 劉海星真會接中聯部？

中共曾有「外交三劉」之說，說的是外交外事系統重點培養的三位劉姓官員，如今隨著中共中央對外聯絡部部長劉建超如前外交部長秦剛一樣突然「失聯」，下一任中聯部部長傳聞可能由「三劉」中僅存的劉海星接任。劉海星為何獲青睞？北京高層對劉建超的處置又能看出什麼端倪？聯合報資深香港特派員李春告訴你。

雙城論壇腳步近？ 蔣萬安：雙城好兩岸就好

雙城論壇傳將於九月廿五、廿六日舉辦，台北市長蔣萬安昨僅表示，目前還在大陸事務小組幕僚作業階段，他形容兩岸關係「千絲萬縷、...

邱垂正：台灣情勢90年代以來最嚴峻

中華民國大陸委員會主委邱垂正八日在芝加哥發表演說表示，台灣近來面對一波又一波的極限施壓、複合性施壓，「至少從九○年代到現...

中俄蒙首度舉行邊防聯演 共軍出動機器狗

上周中俄蒙元首會晤，談妥修建從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道「西伯利亞力量二號」後，中俄蒙八日至九日以「聯合防範打擊邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。