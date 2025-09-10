邱垂正：台灣情勢90年代以來最嚴峻

中華民國大陸委員會主委邱垂正八日在芝加哥發表演說表示，台灣近來面對一波又一波的極限施壓、複合性施壓，「至少從九○年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，中國九三閱兵後，更凸顯威脅力度。他說，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛實力與決心才是關鍵，而把台灣未來寄託在中國領導人的善意則最危險。

邱垂正此次訪美，主要前往華府智庫「傳統基金會」發表專題演講，他七、八日在芝加哥停留期間，先後在僑教中心發表「海峽兩岸現況與政策」的專題演講，並出席在中華會館舉行的全美梅氏公所懇親大會。

他在台灣基金會等台灣社團主辦的講座表示，台灣近來面對一波又一波的極限施壓、複合性施壓，「至少從九○年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，而中國想要步步逼近改變現狀。

他表示，在這種情況下，堅定自己的信念、堅定維護台海和平穩定現狀，尤其重要。邱垂正說，在中國舉行九三閱兵後，「我們要強化自己防衛力量跟決心」，和平是要靠實力跟準備，台灣對和平有理想沒幻想，不能寄望對岸領導的善意，還是要靠自己的實力及準備。