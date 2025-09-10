英商貿大臣今訪陸 修復貿易關係

英國首相施凱爾內閣改組後，新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）今將到訪中國大陸，預計會晤大陸商務部長王文濤，並出席中英經貿聯委會第十四次會議。這將是中英時隔七年首度舉行經貿會談，英媒指出，這是英國政府為修復英中貿易關係、提振英國經濟努力的一部分。

大陸商務部歐洲司八月曾在官網預告，中英經貿聯委會第十四次會議將在九月上旬召開，屆時雙方將回顧雙邊經貿關係發展情況，「推動解決雙邊經貿合作中存在問題，討論進一步深化兩國經貿合作舉措」。公開資料顯示，中英經貿聯委會上一次會議是在二○一八年八月於北京召開。

英國衛報七日報導，凱爾預計十日抵達大陸。這一行程原本由英國前商貿大臣雷諾茲出行，但本月五日內閣改組，改任商貿大臣的凱爾接替了雷諾茲的行程。訪陸之前，凱爾七日先飛往華府，為美國總統川普訪英鋪路。英國政府表示，凱爾訪美結束後將直接飛往世界最大經濟體之一的中國，以「實現安全的經濟成長」。

不過受行程影響，凱爾無法按照雷諾茲原計畫，前往廈門出席中國國際投資貿易洽談會。環球時報稱，儘管如此，英國仍高度重視此次投洽會。英國駐陸貿易使節倪樂思六日表示，英國作為本屆投洽會的主賓國，有史上規模最大的一百多家企業參展，本屆投洽會就是英中兩國共同努力，促進貿易機遇的時刻。

英國今年六月公布為期十年的「現代產業戰略」，倪樂思表示，英國希望借助投洽會平台，推動英中在新能源、生物醫藥等領域的雙向投資合作。一名接近英國代表團的消息人士告訴衛報，與中國保持接觸是英國政府創造就業、服務國家利益所做的正確的事情。大陸是英國第五大出口市場，中英雙邊商品和服務貿易額約為四一○億英鎊。

英國工黨政府去年上台以來，積極修復英中關係，已有多名官員先後訪陸。