中俄蒙首度舉行邊防聯演 共軍出動機器狗

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中俄蒙舉行「邊防合作—二○二五」聯合演練。圖／取自中國軍號微信公眾號
中俄蒙舉行「邊防合作—二○二五」聯合演練。圖／取自中國軍號微信公眾號

上周中俄蒙元首會晤，談妥修建從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道「西伯利亞力量二號」後，中俄蒙八日至九日以「聯合防範打擊邊境地區『恐怖破壞活動』」為課題，首次舉行三方邊防合作聯合演練，從解放軍釋出的畫面可見無人機、機器狗參與演習

據解放軍旗下「中國軍號」微信公眾號消息，八日至九日，中俄蒙以「聯合防範打擊邊境地區恐怖破壞活動」為課題，在中俄蒙邊境某區域組織「邊防合作—二○二五」聯合演練。這是三方首次組織邊防部隊參加聯合演習，旨在提升三方戰略協作水平，增強應對邊防安全威脅能力，進一步鞏固戰略互信、彰顯務實合作、深化傳統友誼。

消息稱，演練期間，三方在大陸境內開設聯合指揮所，以「在誰境內、由誰牽頭，多邊協商、平行指揮」為原則，通過組織聯合籌畫、聯合偵察、聯合封控、聯合打擊、聯合移交等演練內容，充分檢驗邊防合作新模式。正式演練結束後，三方還圍繞邊防管控相關具體課目展開交流。

「中國軍號」釋出的現場畫面可見，演習出動的機器狗在草原上奔馳，但機身未掛載或運輸物資彈藥，以及使用無人機往目標蒙古包內投放物品。

在中俄蒙此次以「防範恐怖破壞活動」為名舉行聯演之前，中俄蒙二日才在北京舉行暌違三年的三國元首第七次會晤，三方就過境蒙古的「西伯利亞力量二號」跨國天然氣管道建設項目簽署備忘錄，該管道擬經蒙古東部，將西伯利亞天然氣送往黑龍江省，每年預計輸送五百億立方公尺的天然氣。

此外，此次中俄蒙聯合演練的代號，與今年八月，中蒙兩軍邊防部隊在新疆伊犁哈薩克自治州舉行的「邊防合作—二○二五」聯合行動演練相同。

公開訊息顯示，自去年五月大陸機器狗亮相中柬「金龍」聯演後，共軍投入多型無人作戰裝備參與中外聯演已成常態。

