美媒：美國潛艦先進但擴增受限 中國潛艦打擊力大增

美媒報導，中國潛艦力量近年來迅速崛起，核動力及傳統動力潛艦的隱蔽性與打擊能力都有大幅提升，在太平洋地區引發新的水下軍備競賽。相形之下，美國潛艦雖仍在技術上占優勢，如今卻被製造瓶頸與維修積壓所限。

華爾街日報報導，中國憑藉著新技術，以及一支正在追趕美國及其盟友規模及性能的海軍艦隊，即將成為世界潛艦強國。同時，中國軍方已將活動範圍向太平洋發展，且在南海與對手對峙，並在台灣周圍演練封鎖及入侵。一旦台海發生衝突，潛艦發揮的作用可能比二戰以來的任何時候都更重要。

報導分析，一旦中國攻打台灣，中共海軍可能會使用傳統動力潛艦保衛其沿海。而速度更快、續航能力更強的新型核潛艦，則可能試圖阻止美軍馳援台灣。

這時，若美國出面干預，美國海軍可能會動用潛艦摧毀中國水面艦船，並獵殺中國潛艦，也可能試圖將中國艦船困在台海以阻止包圍台灣。而美國潛艦還可能對中國陸地目標發動飛彈攻擊，並封鎖南向航運通道切斷中國的補給線。

報導認為，中國這一態勢，正促使美國及其盟友擴充自己的水下艦隊，美國已將其全球約60%的潛艦力量部署在印太地區。如果亞洲發生海戰，可能會使眾多國家的潛艦加入，日本、韓國、新加坡、澳洲甚至法國、英國，都可能被捲入一個對抗中國的戰時同盟。

報導提到，以往多年，中國專注於建造一支柴電潛艦艦隊，足以在西太平洋執行近海巡邏。至於其第1艘核動力潛艦於1974年服役，噪音大且速度慢，它最大的威脅是讓官兵暴露在輻射下。但半個世紀後已經改變，中國的核潛艦研發取得長足進步，速度、航程、續航力都有上升，使中國海軍的活動範圍更廣。

前美國國防部海軍系統工程師、海軍預備役退役上校卡爾森（Christopher Carlson）表示，中國正在研發的095型潛艦，將配備可容納巡曳飛彈的垂直發射管，且將是一款非常靜音的潛艦，「這將使情況變得非常複雜」。

此外，日前的中國九三閱兵，展示了新型水下無人潛航器，其中包括一款可作為潛艦使用的潛航器，以及一款可能是自主魚雷的潛航器。不過，中國一款可能結合核動力和傳統動力的較小型攻擊潛艦，研發工作似已放緩，因為原型艦2024年在一所造船廠內沉沒。

報導指出，整體而言，美國在潛艦技術上仍領先於中國，美國潛艦仍然更靜音、更先進，且整個核動力潛艦艦隊仍在進行更多升級工作，像是提升隱身性能及有效荷載能力，將更具殺傷力。

美國太平洋艦艦潛艇部隊指揮官兼發言人摩爾（Rick Moore）表示，美國正在對水下作戰能力進行「歷史性投資」，且正將AI技術與潛艦和無人平台相整合。

但報導直指，美國及其盟友要想跟上中國的步伐，顯得困難重重，特別是美國在建造新潛艦方面舉步維艱。相形之下，中國在建造潛艦上擁有產業優勢，因其造船產能居全球首位，且中國並未放棄傳統動力潛艦，仍在大力發展，試圖以量取勝。

報導說，美國總統川普（Donald Trump）已將造船作為國家優先事項之一，但有限的產能令人擔憂。美國首艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦要到2029年才能交付，比原計劃延後約2年。美國還計劃建造一類新的超先進攻擊型潛艦，目前代號為SSN（X），但要到2040年代初期才能開始建造。

根據美國國會研究服務處（Congressional ResearchService）報告，2023財政年度有16艘美國攻擊型潛艇在維修廠或閒置，這意味著美國攻擊型潛艇艦隊中，只有2/3處於戰備狀態。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）統計，美國目前每年僅能建造1.2艘攻擊型潛艦。若要擴充部隊規模，並根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）合作計畫向澳洲出售潛艇，每年則需要建造2.33艘，這將使美國及其盟友更難制衡中國。