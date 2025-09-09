大陸網紅稱攻台將捐款億元 官媒批鼓吹戰爭後刪文

針對中國網紅張雪峰聲稱若攻打台灣，他至少捐人民幣5000萬元（約新台幣1.25億元），河南省官媒大象新聞昨天發文公開向張雪峰叫陣，痛批他為了衝流量變現鼓吹戰爭。不過遭小粉紅圍攻後，大象新聞已刪除這篇評論。

粉絲超過2000萬的中國考研名師張雪峰，經常發表出格言論。他在中共九三閱兵當天組織旗下教育公司數百名員工觀看直播後稱，中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。

張雪峰還激動稱，「我們祖國要統一的時候…槍聲打響那一天，我他X至少捐5000萬；我公司帳上永遠有這個錢，他X的打那天，老子直接打5000萬進去，整體最起碼捐他X的一個億」。

張雪峰撂話攻台就捐款的影片在中國熱傳，也在台灣引發側目與反感。

中國大陸省級官媒河南廣播電視台旗下的「大象新聞」，8日發表題為「張雪峰請聽題，鼓吹戰爭該不該給零分？」的評論文章，公開向他叫陣。

文章直批張雪峰是「靠中國家長血汗錢登上財富金字塔的考研名師」，正嫺熟地玩著一場流量遊戲－表演愛國，鼓噪戰爭。

文章反問：張雪峰想呼籲中國人打一場針對中國同胞的戰爭嗎？「你從事考研輔導這麼多年，不知道『和平統一、一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針嗎？」、「不到萬不得已，誰願意跟自己的同胞兵戎相見？」

文章並批張雪峰把「統一」與「槍響」輕率捆綁，將統一扭曲為對同胞的武力威脅，這是給和平共識挖坑。

文章還批張雪峰為一場尚未發生、且全體中國人都竭力避免的戰爭預先「鼓吹捐款」，這是對同胞的冷酷，是對文明底線的踐踏。反問：「台灣同胞聽了心裡好受嗎？」。

文章還提到，張雪峰曾公開宣傳中國最大的島叫「日本」，說「日本是中國領土不可分割的一部分」。強調中國在二戰後從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔別國一寸土地，張雪峰的話不止是無知，更是對中國形象的嚴重抹黑。

文章最後向張雪峰喊話：「愛國，是責任，是行動。不是你用來變現的流量工具。別再毀人不倦了，張雪峰。」

不過大象新聞發出評論後，評論區卻遭愛國小粉紅灌爆圍剿，聲稱為打台獨捐款才是中國人共識，反批大象新聞是「漢奸媒體」。疑似因為網評一面倒，今天在大象新聞網站已經搜尋不到這篇文章。