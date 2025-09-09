2025世界人才排名香港全球第4 登頂亞洲第一

最新的《2025年世界人才排名》，香港大幅躍升至第四位，是香港歷來最高排名，還成了亞洲第一。

位於瑞士洛桑的商學院國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第九位，大幅躍升至第四位。香港在三個人才競爭力因素連續兩年上升，其中「吸引力」排名升至第20位；「就緒度」及「投資及發展」的排名分別升至第三及第12。各項指標方面，香港的科學學科畢業生百分比，繼續高踞全球第一，財務技能排名升至全球第三。

香港政府發言人說，人才排名證明香港政府在教育、創科及引進人才方面的政策措施，找對路向和收到成效，又指本屆香港政府招攬人才措施效益顯著，會繼續對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，適時作出優化，加強培育本地相關人才，同時進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效。

港府說，截至今年8月底，各項輸入人才計劃共收到逾52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過23萬人。

港府勞工及福利局局長孫玉菡認為，今次在「吸引力」因素評分方面，「外來高端人才」升十位，顯示人才被香港的營商環境吸引；「員工積極性」和「人才外流」均升八位，代表企業員工在香港工作積極，人才外流對香港競爭力的影響日漸減少。「就緒度」方面，香港不乏「技術勞動力」與能力出眾的高級管理人員，其中高級管理人員具有相當的國際經驗，評分比去年升七位到第六位。至於「投資及發展」方面，「員工培訓」上升五位，顯示香港企業越來越重視員工培訓，亦是香港吸引人才的重要因素。

港府教育局長蔡若蓮稱，香港在排名取得佳績，充分肯定香港政府近年在教育、創新科技及引進人才方面的政策方向和努力，特別是香港的科學學科畢業生百分比，繼續高踞全球第一，反映香港政府加強STEAM教育及數字教育的成果。