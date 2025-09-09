傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

有媒體爆料，數月前一架負責金門後送的醫療專機，遭共軍殲轟-7、殲-10戰機以無預警方式逼近至目視距離處，陸委會9日對此表達強烈譴責，並痛批中共漠視人命。執行後送任務的安捷航空則稱，6月某次任務有和共軍軍機「相遇」，但雙方相距「有一段距離」，任務未受干擾。

據菱傳媒9日報導，數月前安捷航空的醫療後送專機遭中共軍機逼近。由於地點在海峽中線以西的金門附近空域，萬一發生中共軍機襲擾醫療專機，國軍戰機恐無法馳援。有國防部資深官員認為，此舉不排除是中共新型態的空中灰色地帶襲擾。

陸委會9日透過書面表示，針對中共軍機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，陸委會表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

陸委會指出，由於離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制，以爭取黃金救援時間、提升傷病患存活率。以金門縣為例，自107年至113年共執行緊急醫療後送594件，平均每年約85件（每月約7.1件）；醫療轉診航行時間由過去3.5小時縮短至1.4小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。

陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，頻繁在台海周邊海、空域進行軍事威嚇及灰色地帶侵擾，甚至連我醫療專機都不放過，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰。

據自由時報報導，負責金門醫療後送的安捷航空公司9日證實，6月1次執行空中醫療任務，於台東飛往金門備勤時，飛行員在金門上空看見1架「軍機」出現，時間大約持續5分鐘。不過安捷表示，當時雙方相距「有一段距離」，對方也沒有逼近，並指當天任務平安順利完成，並未遇到干擾。