快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
有媒體爆料，數月前一架負責金門後送的醫療專機，遭共機逼近至目視距離處，陸委會9日對此表達強烈譴責，並痛批中共漠視人命。聯合報系資料照
有媒體爆料，數月前一架負責金門後送的醫療專機，遭共機逼近至目視距離處，陸委會9日對此表達強烈譴責，並痛批中共漠視人命。聯合報系資料照

有媒體爆料，數月前一架負責金門後送的醫療專機，遭共軍殲轟-7、殲-10戰機以無預警方式逼近至目視距離處，陸委會9日對此表達強烈譴責，並痛批中共漠視人命。執行後送任務的安捷航空則稱，6月某次任務有和共軍軍機「相遇」，但雙方相距「有一段距離」，任務未受干擾。

據菱傳媒9日報導，數月前安捷航空的醫療後送專機遭中共軍機逼近。由於地點在海峽中線以西的金門附近空域，萬一發生中共軍機襲擾醫療專機，國軍戰機恐無法馳援。有國防部資深官員認為，此舉不排除是中共新型態的空中灰色地帶襲擾。

陸委會9日透過書面表示，針對中共軍機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，陸委會表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

陸委會指出，由於離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制，以爭取黃金救援時間、提升傷病患存活率。以金門縣為例，自107年至113年共執行緊急醫療後送594件，平均每年約85件（每月約7.1件）；醫療轉診航行時間由過去3.5小時縮短至1.4小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。

陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，頻繁在台海周邊海、空域進行軍事威嚇及灰色地帶侵擾，甚至連我醫療專機都不放過，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰。

據自由時報報導，負責金門醫療後送的安捷航空公司9日證實，6月1次執行空中醫療任務，於台東飛往金門備勤時，飛行員在金門上空看見1架「軍機」出現，時間大約持續5分鐘。不過安捷表示，當時雙方相距「有一段距離」，對方也沒有逼近，並指當天任務平安順利完成，並未遇到干擾。

金門 中共 專機 戰機 陸委會

延伸閱讀

金門勇奪全國消防「金質獎」 囊括團體與個人獎項表現亮眼

金門盃咖啡沖煮賽 36位好手同場較勁

龍眼飄香傳愛心 金門家扶明天辦龍眼義賣助弱勢

陸委會邱垂正明起訪美 將在華府智庫演講、拜會行政立法部門

相關新聞

傳金門醫療專機遭共機逼近至目視距離 陸委會：漠視人命

有媒體爆料，數月前一架負責金門後送的醫療專機，遭共軍殲轟-7、殲-10戰機以無預警方式逼近至目視距離處，陸委會9日對此表...

2025世界人才排名香港全球第4 登頂亞洲第一

最新的《2025年世界人才排名》，香港大幅躍升至第四位，是香港歷來最高排名，還成了亞洲第一。

葡萄牙總理近10年首訪 蒙特內哥會習近平籲中方協助烏克蘭和平

葡萄牙總理蒙特內哥羅8日至10日在大陸進行三天訪問，這是其去年4月上台來首次訪華，也是近10年來葡萄牙政府領導人首次訪華...

習近平胞弟習遠平設宴？ 網瘋傳上百名紅二代合影照

中國九三閱兵引發全球關注，相關話題討論至今未消，近日網路上更流傳一張上百名「紅二代」大合照的照片，稱是中國國家主席習近平...

首位在中國官媒撰文的NBA球星 詹姆斯見證雙向奔赴20年

美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國官媒「人民日報」發表文章的NBA球員，這一罕見...

以國安為由 美國FCC啟動程序禁部分陸實驗室測試美電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）8日宣布，以國家安全關切為由，已啟動程序，以撤銷對七家被指是中國大陸政府擁有或控制的測試實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。