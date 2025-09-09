葡萄牙總理近10年首訪 蒙特內哥會習近平籲中方協助烏克蘭和平

葡萄牙總理蒙特內哥羅8日至10日在大陸進行三天訪問，這是其去年4月上台來首次訪華，也是近10年來葡萄牙政府領導人首次訪華。蒙特內哥羅9日在北京敦促大陸國家主席習近平，利用他與俄羅斯的密切關係，推動烏克蘭實現「公正持久的和平」。習近平則表示，中葡應加強戰略溝通與合作，深化經貿與多邊協作，並共同維護中歐關係及全球治理體系。

據大陸外交部網站消息，習近平9日上午在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內哥羅。習近平在人民大會堂會見蒙特內哥羅時表示，中葡透過協商妥善解決澳門問題，近年來各領域合作成果顯著，成為不同制度國家相互尊重、互利共贏的典範。

習近平說，今年是中葡建立全面策略夥伴關係20周年，中方願與葡方加強戰略溝通，推動雙邊關係「好上加好」。他並提到推動創新、綠色、海洋、醫藥等務實合作，發揮澳門橋樑作用，用好中國－葡語國家經貿合作論壇機制。習強調，國際局勢變亂交織，中歐更應加強溝通、增進互信、深化合作。

習近平還提到，今年適逢世界反法西斯戰爭勝利80周年及聯合國成立80周年，中方願與葡方密切協作，維護聯合國權威和自由貿易體制，推動全球治理體系更公正合理。

根據中方通稿，蒙特內哥羅表示，葡方將繼續奉行「一個中國政策」，不會忘記中方在葡經濟困難時期給予的支持。他強調，葡方致力深化兩國友好合作，期待加強能源、金融、衛生、水利等領域交流，並樂見中方在國際事務發揮作用，願共同維護多邊主義。

另據路透報導，蒙特內哥羅會中向習近平說道，「我們非常仰賴你們的貢獻，以及中國與俄羅斯保持的密切關係，以便我們儘快在烏克蘭實現公正持久的和平。」

報導稱，葡萄牙此行除北京外，蒙特內哥羅結束後將前往日本訪問，尋求與亞洲主要經濟體建立更緊密聯繫。葡萄牙對美出口過去受川普政府關稅政策打擊大，當前正嘗試加強與大陸貿易合作。儘管歐盟批評大陸對歐大量輸出廉價商品，助長俄羅斯戰爭經濟，葡萄牙仍選擇強化雙邊互動。

據葡萄牙經貿投資促進局（AICEP）數據，截至2024年底，中資在葡投資累計超過120億歐元，為該國第四大外資來源。兩國投資關係緊密，但也存在摩擦，包括葡方持續禁止中國設備參與5G建設，而新上台的中右翼政府至今堅持該立場。