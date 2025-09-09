美媒：中俄朝展現團結 但未形成軍事或政治聯盟

快訊

中央社／ 台北9日電

華爾街日報8日報導，在中共九三閱兵上，中國與俄羅斯北韓展現了團結的姿態，三方關係也日益密切，但目前還遠未能形成實際的軍事或政治聯盟。

華爾街日報引述多名專家分析中共九三閱兵顯示中俄朝的最新關係。

報導提到，中國國家主席習近平不再掩飾對俄羅斯及北韓的支持，高調展示中國與這兩個國家日益緊密的聯繫。這兩個國家都受到西方制裁、捲入俄烏戰爭，且都可能在美中可能發生的衝突中發揮作用。

報導形容，中國政府內部逐漸形成一種看法，就是美國目前的混亂局面及世界主要民主國家之間的分歧，給了中國一個獨特機會，意味著中國無需過度擔心因與俄羅斯和北韓等被排斥國家走得太近而帶來的外交後果。

中國清華大學國際關係學系主任唐曉陽表示，中國與北韓和俄羅斯合作時非常謹慎，與西方所描繪的盟友關係不同，中國與這兩國並非同一陣營，中國對戰爭和安全問題的看法與它們截然不同。中國已有40多年沒有打過仗，中國想要的是邊境穩定。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，俄羅斯或中國都不希望捲入對方參與的重大衝突，如果中國因台灣與美國發生重大衝突，俄羅斯不會援助中國。中俄是好朋友、好夥伴，但僅此而已，兩國永遠不會成為盟友。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）表示，金正恩出席中國閱兵傳遞一個訊號，就是中國確實支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，北韓出兵烏克蘭沒有讓中國「嚴重不適」。

曾銳生說，「中國邀請金正恩就像是對西方民主國家豎起中指，意思是說，你們所定義的不可接受之事，我們根本不屑一顧。」

不過，中國人民大學教授時殷弘表示，俄羅斯和北韓在世界舞台上的冒險行為都給中國帶來風險，尤其是在中國面臨經濟逆風下。

時殷弘表示，現在中國一個主要負累來自那個仍在歐洲發動戰爭的傢伙，第二個負累來自那個多年來不顧聯合國安理會所有決議、不斷升級發展核飛彈，現在還向歐洲派遣大批軍隊幫助俄羅斯打仗的傢伙。

