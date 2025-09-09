以國安為由 美國FCC啟動程序禁部分陸實驗室測試美電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）8日宣布，以國家安全關切為由，已啟動程序，以撤銷對七家被指是中國大陸政府擁有或控制的測試實驗室的認證，禁止這些實驗室測試美國電子產品。

路透報導，美國聯邦通信委員會（FCC）已在5月投票通過最終裁定，禁止那些被認為對美國國家安全構成威脅的中國大陸實驗室，對在美國銷售的電子設備，例如智慧手機、相機和電腦進行測試。

報導指，此次行動涉及的企業包括重慶信息通信研究院、國家車聯網產品質量檢驗檢測中心（CQC Internet of Vehicles Technical Service Co）、威凱檢測（CVC Testing）、萊茵技術—商檢（寧波）（TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co）、中國信息通信研究院、上海計量測試技術研究院在內的多家公司採取行動。

FCC表示，自5月來，另外四家中國大陸實驗室的美國認證資格已到期，也將不予續期，其中包括兩家曾申請延長認證的實驗室。FCC主席卡爾（Brendan Carr）強調，「外國敵對政府不應擁有或控制那些測試FCC認證為安全、供美國市場使用設備的實驗室。」

據規定，所有進入美國市場的電子產品都必須通過FCC的設備授權程序。FCC指，目前約有75%的電子產品是在中國大陸境內的實驗室完成測試。

另，路透提到，中國大陸駐美大使館目前尚未對上述最新措施立即回應，但此前曾批評美國「過度擴張國家安全概念，利用國家機構和長臂管轄打壓中國公司」，並稱反對將貿易與科技問題政治化。同時，截至目前，上述單位尚未對相關消息作出回應。

FCC早前發現，多家實驗室與中國共產黨有深厚聯繫，包括部分與中國大陸的國有企業或軍方相關的機構。這些實驗室在過去幾年內測試了數千款電子設備，並供應至美國市場。

此外，FCC在2022年11月已禁止批准華為與中興的新電訊設備，以及海能達通信股份有限公司（Hytera Communications）、杭州海康威視數字技術股份有限公司和浙江大華科技的電信等的視訊監控產品。今年3月，FCC還啟動調查，對包括華為、海康威視、中國移動與中國電信在內的9家中國大陸企業，審查其是否規避美國現行限制。