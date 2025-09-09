北韓77周年國慶 習近平賀電金正恩強調中朝戰略合作與溝通

9月9日為北韓77周年國慶，中共中央總書記、大陸國家主席習近平就北韓國慶77週年向北韓最高領導人金正恩致賀電。習近平在賀電中表示，將與北韓加強戰略溝通與合作，推進中朝友好及社會主義事業，並強調這一措施有助於地區與世界的和平與發展。

據央視新聞報導，9月9日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶77周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平指，77年來，北韓勞動黨團結帶領北韓人民不懈奮進，推動北韓社會主義各項事業不斷發展。

習近平續稱，近年來，在以總書記（金正恩）為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民為圓滿完成朝鮮勞動黨八大提出的目標任務奮力拚搏，取得很多可喜成就。相信朝鮮人民一定能夠以昂揚的精神和卓越的成績迎接朝鮮勞動黨九大的召開，開啟朝鮮式社會主義建設事業的新篇章。

習近平強調，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。日前總書記來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，與其再次會晤，共同規劃了兩黨兩國關係發展藍圖。中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

稍早之前，據北韓《朝鮮中央通訊社》報導，習近平以「中共中央總書記」、「國家主席」的名義就北韓國慶77周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平在電文中稱，中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

此前，金正恩剛結束時隔六年後對中國大陸的再次造訪，他與習近平、普亭在天安門城樓上一齊觀看九三大閱兵的畫面。香港星島日報月初曾提到，這是北韓領導人金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是北韓最高領導人66年首次參加中共閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動。