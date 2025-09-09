快訊

糗！「吃屎哥」詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

北韓77周年國慶 習近平賀電金正恩強調中朝戰略合作與溝通

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平9月4日在北京與北韓領導人金正恩會談。（歐新社）
大陸國家主席習近平9月4日在北京與北韓領導人金正恩會談。（歐新社）

9月9日為北韓77周年國慶，中共中央總書記、大陸國家主席習近平就北韓國慶77週年向北韓最高領導人金正恩致賀電。習近平在賀電中表示，將與北韓加強戰略溝通與合作，推進中朝友好及社會主義事業，並強調這一措施有助於地區與世界的和平與發展。

據央視新聞報導，9月9日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶77周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平指，77年來，北韓勞動黨團結帶領北韓人民不懈奮進，推動北韓社會主義各項事業不斷發展。

習近平續稱，近年來，在以總書記（金正恩）為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民為圓滿完成朝鮮勞動黨八大提出的目標任務奮力拚搏，取得很多可喜成就。相信朝鮮人民一定能夠以昂揚的精神和卓越的成績迎接朝鮮勞動黨九大的召開，開啟朝鮮式社會主義建設事業的新篇章。

習近平強調，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。日前總書記來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，與其再次會晤，共同規劃了兩黨兩國關係發展藍圖。中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

稍早之前，據北韓《朝鮮中央通訊社》報導，習近平以「中共中央總書記」、「國家主席」的名義就北韓國慶77周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平在電文中稱，中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

此前，金正恩剛結束時隔六年後對中國大陸的再次造訪，他與習近平、普亭在天安門城樓上一齊觀看九三大閱兵的畫面。香港星島日報月初曾提到，這是北韓領導人金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是北韓最高領導人66年首次參加中共閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動。

北韓 習近平 中共閱兵

延伸閱讀

金磚國家領導人線上峰會 習近平暗指美發起關稅戰

北韓今77周年國慶 習近平賀電金正恩：加強戰略溝通，密切交往合作

習近平視訊參加金磚國家線上峰會 暗批美發起關稅戰、籲緊密合作

北韓破天荒播金正恩訪華紀錄 1細節「把北京拍成平壤」

相關新聞

北韓今77周年國慶 習近平賀電金正恩：加強戰略溝通，密切交往合作

北韓今天慶祝其77周年國慶。據北韓《朝鮮中央通訊社》報導，北韓勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩收到中共中央總書記、中國...

外媒：歐盟擬與美協調行動醖釀制裁中國 控其採購俄羅斯油氣

英國《金融時報》援引消息人士報導指，歐盟官員正在醖釀製裁中國及其他國家，理由是這些國家採購俄羅斯石油和天然氣，同時考慮對...

陸制裁日參議員石平 胡錫進批與余茂春同為「大漢奸」

大陸外交部8日宣布，對日本參議員同時是歸化日籍的中國大陸人石平採取反制措施，這是中國大陸首度制裁日本國會議員。向來愛對時...

北韓77周年國慶 習近平賀電金正恩強調中朝戰略合作與溝通

9月9日為北韓77周年國慶，中共中央總書記、大陸國家主席習近平就北韓國慶77週年向北韓最高領導人金正恩致賀電。習近平在賀...

王毅會葡萄牙外長：全球治理赤字加劇 各國需更多對話合作

中國大陸外交部部長王毅8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（Paulo Rangel）時指出，中國大陸和葡萄牙當年通過談判...

長江口再航行管制 陸軍事博主猜測福建艦可能九一八服役

根據中國海事局網站9月8日消息，上海海事局發布滬航警626/25公告，長江口9月10日一大型船舶深水航道出口航行交通管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。