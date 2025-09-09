陸制裁日參議員石平 胡錫進批與余茂春同為「大漢奸」

大陸外交部8日宣布，對日本參議員同時是歸化日籍的中國大陸人石平採取反制措施，這是中國大陸首度制裁日本國會議員。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進指，石平成了繼余茂春之後第二個受到中國政府制裁的「大漢奸」，「報應的噩夢將追逐他一輩子」。

胡錫進8日晚在其微信公眾號撰文指，石平與余茂春有履歷上的相似，都出生在中國，在大陸讀了本科（學士）之後出國留學，畢業後一個定居美國，一個定居日本，分別加入了美日國籍。余茂春在特朗普第一任期龐培歐擔任國務卿時很活躍，他是龐培歐關於中國問題的重要顧問，當時出盡「反華」風頭，中國輿論充滿對其厭憎。

胡錫進接著指，相比之下，石平在中國輿論場上的名氣要小得多，這跟日本的地位比美國差很遠有關，他相當於在一個「美國走狗」的位置上混了個小差事，幹盡壞事，但中國的網路上對他的關注級別一直比余茂春低一格。

胡錫進說，去海外謀生，加入了人家的國籍，並且入鄉隨俗，在人家的屋簷下順勢而為，按說這是許多移民不得不做的選擇。但是在人家的屋簷下低頭，也得看怎麼低，在忠於自己新國籍的同時，不與自己曾經的祖國為敵，做根本的背叛，這是多數有良知者會默默遵守的底線。

胡錫進認為，石平是個精緻利己主義者且是政治投機分子。在日本的路可有很多條，但他卻加入曾經同胞最痛恨的日本右翼，把背叛故國當成在日本的政治加分。比如石平曾經妄言南京大屠殺「不符合歷史事實」，主張日本修改和平憲法，並且擁有核武器，此外他還支持日本政客參拜靖國神社。他把這種傷害當成對日本右翼表忠的方式。

胡錫進批評，無論石平或余茂春，他們做了徹底的投靠和背叛，準備一條道走到黑。他認為，日本太小，反移民的極端民粹主義正快速興起，用反咬中國和政治效忠給自己在日本鋪路，這絕非是一條寬闊大道。日本主流社會接納石平，給他的角色僅是個「反華」工具，日本社會對他在政治上的懷疑，及對他做「叛徒」的道德鄙視會長期存在。

胡錫進再指，「石平將會受到永久的詛咒，即使法律懲罰不了他，但還有天。由於他的選擇，這個世界只有恨他、利用他、鄙視他的人，幾乎不會有人真正尊敬他、喜歡他，他將是這個世界上遭到報應機率最高的人之一。那些報應將進入他的惡夢，並且在他的實際生活場景中若隱若現。」

據悉，石平1962年出生於四川成都，1980年入讀北京大學哲學系，1988年前往日本，在神戶大學獲得博士學位，2007年入籍日本。今年7月，他以日本維新會候選人身分參選獲勝，首次當選日本參議員。