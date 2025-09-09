金磚國家領導人線上峰會 習近平暗指美發起關稅戰

快訊

中央社／ 北京9日電

中國國家主席習近平昨天在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會。習近平表示，「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟，呼籲金磚國家共同捍衛多邊主義及貿易體制。

據央視新聞、新華社昨天報導，中國國家主席習近平8日晚間出席金磚國家領導人線上峰會，並發表談話。

習近平表示，當前世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上。「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟、損害國際貿易規則。在這一重要關頭，金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，共同捍衛多邊主義，維護多邊貿易體制。

美國決定對巴西、印度商品實施高達50%的新關稅。環球時報發表社評稱，本次線上峰會是由金磚國家輪值主席國巴西提議召開。不少分析認為，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟、損害國際貿易規則，是此次峰會的主要背景之一。

社評表示，峰會的及時舉行，顯示金磚機制日趨完善、成熟，也體現金磚國家攜手維護多邊主義、捍衛公平正義、促進共同發展的歷史擔當。

習近平於會中提出3點建議。一為堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。他表示，自己在上海合作組織天津峰會提出的「全球治理倡議」，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系；並要積極推進國際關係民主化，提升全球南方國家的代表性和發言權。

二為堅持開放共贏，維護國際經貿秩序，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義；三是堅持團結合作，凝聚共同發展合力，要發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）主持峰會，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、埃及總統塞西（AbdelFattah el-Sisi）、伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）、印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）等與會。

