外媒：歐盟擬與美協調行動醖釀制裁中國 控其採購俄羅斯油氣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
英國《金融時報》援引消息人士報導指，歐盟官員正在醖釀製裁中國及其他國家，理由是這些國家採購俄羅斯石油和天然氣。（美聯社）
英國《金融時報》援引消息人士報導指，歐盟官員正在醖釀製裁中國及其他國家，理由是這些國家採購俄羅斯石油和天然氣，同時考慮對俄羅斯銀行和能源公司實施新一輪制裁，以向俄羅斯施壓使其結束俄烏衝突，並計劃與美國協調行動。

《金融時報》指出，消息人士透露，歐盟官員正在醞釀針對中國及其他國家採購俄羅斯石油和天然氣的制裁措施，「歐盟官員正在就中國及其他第三國採購俄羅斯石油和天然氣一事醖釀制裁措施。」

報導稱，歐盟要在針對俄羅斯能源採購問題的二級制裁方面取得進展，需要美國的支持並與美方協調行動。預計歐盟代表團將於近日前往華盛頓討論涉及俄羅斯的相關制裁事宜。

另，彭博提到，歐盟計劃此次新制裁可能涉及約六家俄羅斯銀行和能源公司，該計劃將是自2022年俄烏戰爭爆發以來的第19輪制裁措施。知情人士稱，歐盟還可能瞄準俄羅斯支付和信用卡系統、加密貨幣交易所及石油貿易實施進一步限制。

知情人士表示，歐盟官員希望與美國協調實施最新措施。美國財政部長貝森特7日曾說，美方準備加大對俄羅斯施壓，但需要歐洲夥伴配合。他補充，美國和歐洲正討論對俄羅斯實施新的制裁和二級關稅，若俄羅斯經濟「崩盤」將促使俄羅斯總統普亭與烏克蘭進行和平談判。

歐洲理事會主席科斯塔則表示，歐盟正與美國及「志同道合的夥伴」協調行動，使制裁更有效，施加更大壓力，促使俄羅斯參與和平談判。

俄羅斯方面多次表示，莫斯科能應對西方長期制裁，並指責西方未承認制裁失效。普亭此前稱，西方制裁對全球經濟造成影響，主要目的是削弱俄羅斯並降低民眾生活水準。

此外，報導指出，莫斯科雖遭到美國和歐洲的制裁，但仍透過從中國和其他第三國採購受限產品，以及向印度和其他地方出售石油和天然氣，規避部分制裁影響。

彭博還補充，歐盟正在考慮針對俄羅斯主要石油公司實施更嚴厲的制裁，如Rosneft、Lukoil及影子船隻、第三國油貿易實施更嚴格限制，並可能採取簽證限制、港口管控以及對具有軍事影響的服務與商品進行制裁。歐盟大使已聽取相關方案匯報，預計在未來幾天正式提出。

