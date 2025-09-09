王毅會葡萄牙外長：全球治理赤字加劇 各國需更多對話合作

中國大陸外交部部長王毅8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（Paulo Rangel）時指出，中國大陸和葡萄牙當年通過談判妥善解決澳門問題，樹立了和平解決爭端的典範。當前國際形勢變亂交織，全球治理赤字加劇，各國需要更多對話、更多理解、更多合作。而蘭格爾則說，葡中透過協商解決澳門問題具有參考意義，雙方在國際議題上有共識，並願在多邊框架下加強合作。

中國大陸外交部8日晚發布消息指出，王毅在會晤中首先提到今年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方在這重要歷史節點隆重舉行紀念活動，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

他續指，回望那段崢嶸歲月，中國人民反抗侵略開始最早、持續時間最長，對徹底覆滅日本軍國主義起到決定性作用，作為東方主戰場為贏得世界反法西斯戰爭勝利作出巨大貢獻。

王毅表示，捍衛二戰勝利成果，維護正確二戰史觀，堅持以聯合國為核心的國際體系，符合國際社會共同利益，契合各國人民普遍期待。他並感謝葡方派代表全程參加中方紀念活動。

王毅說，中國和葡萄牙當年透過談判妥善解決澳門問題，樹立了和平解決爭端的典範。當前國際情勢變亂交織，全球治理赤字加劇，各國需要更多對話、更多理解、更多合作。為此，中國大陸國家主席習近平提出全球治理倡議，中方願同葡方一道，推動全球治理與時俱進，更加公正合理有效，為人類和平與發展事業作出應有貢獻。

王毅強調，今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luís Montenegro）此時訪華具有重要意義。北京願同里斯本共同努力確保此訪圓滿成功，深化友好，促進合作，推動中葡關係邁上新台階。

而在中方通稿中，蘭格爾表示，葡中通過友好協商解決澳門問題，為國際社會樹立了榜樣。當今世界面臨諸多挑戰，里斯本支持多邊主義，堅持對話解決爭端，雙方在國際問題上擁有廣泛共識，應共同努力銘記歷史，維護和平。全球治理倡議蘊含的理念是解決當前全球性挑戰和國際熱門議題需要堅持的重要原則，葡方願同中方加強溝通，深化在聯合國等多邊機制合作。

據了解，王毅與蘭熱爾此次會見，時值蒙特內哥羅9月8日至10日對中國大陸進行三天正式訪問；這也是蒙特內哥羅去年4月上台以來首次訪華。而蘭格爾此前曾在今年3月24日至28日赴中國大陸訪問五天，期間與王毅舉行中葡第二次外長級戰略對話。