快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅會葡萄牙外長：全球治理赤字加劇 各國需更多對話合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸外交部部長王毅（圖右）8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（圖左）。圖／取自中國大陸外交部網站
中國大陸外交部部長王毅（圖右）8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（圖左）。圖／取自中國大陸外交部網站

中國大陸外交部部長王毅8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（Paulo Rangel）時指出，中國大陸和葡萄牙當年通過談判妥善解決澳門問題，樹立了和平解決爭端的典範。當前國際形勢變亂交織，全球治理赤字加劇，各國需要更多對話、更多理解、更多合作。而蘭格爾則說，葡中透過協商解決澳門問題具有參考意義，雙方在國際議題上有共識，並願在多邊框架下加強合作。

中國大陸外交部8日晚發布消息指出，王毅在會晤中首先提到今年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。中方在這重要歷史節點隆重舉行紀念活動，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

他續指，回望那段崢嶸歲月，中國人民反抗侵略開始最早、持續時間最長，對徹底覆滅日本軍國主義起到決定性作用，作為東方主戰場為贏得世界反法西斯戰爭勝利作出巨大貢獻。

王毅表示，捍衛二戰勝利成果，維護正確二戰史觀，堅持以聯合國為核心的國際體系，符合國際社會共同利益，契合各國人民普遍期待。他並感謝葡方派代表全程參加中方紀念活動。

王毅說，中國和葡萄牙當年透過談判妥善解決澳門問題，樹立了和平解決爭端的典範。當前國際情勢變亂交織，全球治理赤字加劇，各國需要更多對話、更多理解、更多合作。為此，中國大陸國家主席習近平提出全球治理倡議，中方願同葡方一道，推動全球治理與時俱進，更加公正合理有效，為人類和平與發展事業作出應有貢獻。

王毅強調，今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luís Montenegro）此時訪華具有重要意義。北京願同里斯本共同努力確保此訪圓滿成功，深化友好，促進合作，推動中葡關係邁上新台階。

而在中方通稿中，蘭格爾表示，葡中通過友好協商解決澳門問題，為國際社會樹立了榜樣。當今世界面臨諸多挑戰，里斯本支持多邊主義，堅持對話解決爭端，雙方在國際問題上擁有廣泛共識，應共同努力銘記歷史，維護和平。全球治理倡議蘊含的理念是解決當前全球性挑戰和國際熱門議題需要堅持的重要原則，葡方願同中方加強溝通，深化在聯合國等多邊機制合作。

據了解，王毅與蘭熱爾此次會見，時值蒙特內哥羅9月8日至10日對中國大陸進行三天正式訪問；這也是蒙特內哥羅去年4月上台以來首次訪華。而蘭格爾此前曾在今年3月24日至28日赴中國大陸訪問五天，期間與王毅舉行中葡第二次外長級戰略對話。

王毅 外交部

延伸閱讀

王毅送匈牙利外長的「這雙鞋」意外成宣傳 網上熱搜賣斷貨

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

美國防部長赫格塞提議美中軍事對話 中方「已讀不回」原因曝光

南韓總統特使訪中會見王毅 邀習近平出席APEC峰會

相關新聞

北韓今77周年國慶 習近平賀電金正恩：加強戰略溝通，密切交往合作

北韓今天慶祝其77周年國慶。據北韓《朝鮮中央通訊社》報導，北韓勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩收到中共中央總書記、中國...

外媒：歐盟擬與美協調行動醖釀制裁中國 控其採購俄羅斯油氣

英國《金融時報》援引消息人士報導指，歐盟官員正在醖釀製裁中國及其他國家，理由是這些國家採購俄羅斯石油和天然氣，同時考慮對...

王毅會葡萄牙外長：全球治理赤字加劇 各國需更多對話合作

中國大陸外交部部長王毅8日在北京會見葡萄牙外交部長蘭格爾（Paulo Rangel）時指出，中國大陸和葡萄牙當年通過談判...

長江口再航行管制 陸軍事博主猜測福建艦可能九一八服役

根據中國海事局網站9月8日消息，上海海事局發布滬航警626/25公告，長江口9月10日一大型船舶深水航道出口航行交通管制...

深海礦藏成為強國新戰場 陸積極探勘搶先掌握億萬商機

強權關鍵資源爭奪戰已拓大至海洋深處。美國總統川普上任後，隨即於今年4月24日簽署關於挖掘國內及國際水域深海礦藏的行政命令，加速近海與深海關鍵礦產的探勘與開發。日本則計畫2026年初在其專屬經濟區（EEZ）的南鳥島周邊海域，展開深海稀土泥漿的首次試採計畫。 美日等國積極探索深海採礦，目的之一就是希望降低對中國的稀土依賴。然而，對於深海採礦，中國同樣野心勃勃，而深海下埋藏的也並非只有石油、天然氣、稀土。綜合開發研究院（中國．深圳）可持續發展與海洋經濟研究所所長胡振宇告訴《中國新聞周刊》，「深海採礦會是萬億級市場」。

視訊參與金磚線上峰會 習近平批美發起關稅戰

大陸國家主席習近平八日在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，他在談話中暗批美國，指面對「個別國家」接連發起貿易戰、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。