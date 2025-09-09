北韓今77周年國慶 習近平賀電金正恩：加強戰略溝通，密切交往合作

北韓今天慶祝其77周年國慶。據北韓《朝鮮中央通訊社》報導，北韓勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩收到中共中央總書記、中國國家主席習近平的賀電。習近平在電文中稱，中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

1948年 9月9日，時任朝鮮勞動黨委員長和北韓內閣首相的金日成召開最高人民會議，向全世界宣布了朝鮮民主主義人民共和國成立。

金正恩剛結束時隔六年後對中國大陸的再次造訪，他與習近平、普亭在天安門城樓上一齊觀看九三大閱兵的畫面，仍是全球的關注焦點，習近平的賀電似也意在鞏固中朝的關係。

習近平表示，值此朝鮮民主主義人民共和國成立77週年之際，他謹代表中國共產黨、中國政府和中國人民，並以他個人的名義，向金正恩並向朝鮮勞動黨、政府和人民致以熱烈的祝賀和誠摯的祝願。

習近平表示，77年來，朝鮮勞動黨團結帶領朝鮮人民不懈奮進，推動朝鮮社會主義各項事業不斷發展。近年來，在以金正恩總書記同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民為圓滿完成朝鮮勞動黨八大提出的目標任務奮力拼搏，取得很多可喜成就。相信朝鮮人民一定能夠以昂揚的精神和卓越的成績迎接朝鮮勞動黨九大的召開，開啟朝鮮式社會主義建設事業的新篇章。

他表示，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

習近平稱，「日前總書記同志來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動，我同你再次會晤，共同規劃了兩黨兩國關係發展藍圖」。中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展做出更大貢獻。

金正恩也收到俄羅斯總統普亭的賀電，普亭稱，77年前，俄羅斯最早承認新朝鮮國家。從那時起，莫斯科和平壤之間的關係光榮地經受住了歷史的考驗。普亭表示，北韓的戰鬥部隊英勇參戰從侵略者侵占中解放庫爾斯克領土，是俄朝友誼和互幫互助的鮮明象徵。

他說，他相信，我們將一如既往作出共同努力，更加鞏固我們兩國之間的全面戰略夥伴關係。這完全符合俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國友好人民的利益，並將為保障朝鮮半島和東北亞全局的安全及穩定作出貢獻。