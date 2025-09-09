長江口再航行管制 陸軍事博主猜測福建艦可能九一八服役

根據中國海事局網站9月8日消息，上海海事局發布滬航警626/25公告，長江口9月10日一大型船舶深水航道出口航行交通管制。根據過去慣例判斷，可能是福建艦可能再度出港活動。大陸軍事博主猜測，福建艦或可能在9月18日即日本在民國20年製造「九一八事變」的紀念日，入列服役。

9月3日大陸舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年盛大閱兵，福建艦由於是海上艦艇無法作為受閱武器，但大陸央視在閱兵前數度報導福建艦的整備內容，被認為是在暗示福建艦服在即。

滬航警公告稱，明10日從上午10時30分一直到晚上8點，對長江口深水航道進口船舶進行交通管制；其中下午14時30分到16時，對302燈浮-301燈浮-42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制；14時15分到16時30分，對長江口深水航道出口船舶進行交通管制。

大陸知名軍事博主「單手搓核彈」發文稱，根據以往的同位置同類型航行警告來看，這應該就是在江南造船廠港池裡面的「福建艦」要再次出海了。

他認為，根據先前的報導和推測，「福建艦」顯然已完成了所有的海試工作以及彈射殲-15T等艦載機的測試，所以「福建艦」再次出海應該就是在為正式服役做裝備了。再加上這個階段出海以及先前「央視軍事」的暗示報導，他認為「福建艦」有不小的機會選擇在9月18日當天正式服役。

他表示，即便不是這一天，預計「福建艦」最遲應該也會在9月底前服役。

「九一八事變」被認為是日本帝國主義大規模武裝侵略中國的開端。 1931年9月18日晚10時許，日本關東軍自行炸毀了南滿鐵路的一段路軌，再嫁禍給中國軍隊，羅織是中國軍隊破壞鐵路。坐鎮瀋陽的關東軍高級參謀板垣征四郎收到路軌被炸的報告後，即向關東軍部隊發布進攻中國軍隊駐地北大營和瀋陽的命令。這一段歷史在對岸2017年改編的歷史教科書上，認定是中國14年抗戰的開端，而不是1937年的蘆溝橋七七事變。

有大陸網友也認為，福建艦曾於今年1月18日入塢進行保養修整，2月17日出塢，為期一個月。這次的航行警告很可能是為了福建艦再次入塢進行交付前的整備，包括清除水線下的水生附著物，甲板整備劃線，船體、各系統全面檢查、再次刷漆等多項工作。他認為，不管怎樣，福建艦入列的日子越來越近了。