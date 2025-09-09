中共中聯部長劉建超「消失」逾月 李明祥代部長職

中共中央對外聯絡部部長劉建超已一個多月未公開露面。香港星島日報指出，北韓領導人金正恩時隔六年於上周再度訪問中國大陸並出席中共九三閱兵，當時代表中共迎接金正恩的是中聯部副部長李明祥，而非排名第一、被稱「北韓通」的副部長陳洲。種種跡象顯示，李明祥已主持中聯部日常工作，代理部長職權。

報導稱，大陸國家主席習近平上周會見金正恩時，也是由李明祥陪同。此外，習近平在會見古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席迪亞斯，以及寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，李明祥均有出席。

星島日報指出，現年五十六歲的李明祥長期在中聯部工作，二○二二年十二月升任副部長，為中共二十大代表。五十九歲的陳洲則出身大陸商務部，曾在北韓金日成綜合大學學習兩年，擔任過大陸商務部亞洲司司長、人事司司長等職，二○二一年一月任中聯部副部長。

文章認為，李明祥臨危受命，顯示獲中共中央信任，亦是重要歷練。但若因此論定他將接任中聯部部長，仍為時尚早。「畢竟，劉建超部長一職還未被免，官方對其問題亦還沒有公開說法，接任人選相信將通盤考慮。」

華爾街日報上個月十日報導，劉建超七月底結束外訪返回北京後即被有關部門帶走問話，但原因仍不明。