視訊參與金磚線上峰會 習近平批美發起關稅戰

大陸國家主席習近平八日在北京以視訊方式參加金磚國家領導人線上峰會，他在談話中暗批美國，指面對「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，金磚國家要共同維護多邊貿易體制，推進「大金磚合作」。他強調，金磚國家合作愈緊密，應對外部風險挑戰的底氣就愈足、辦法就愈多、效果就愈好，就能經受住國際風雲變幻的考驗。

無懼美國總統川普對金磚國家多次發出威脅，在巴西總統魯拉倡議下，巴西於八日舉行金磚國家領導人線上峰會，重點談論應對美國關稅措施，並表態加強多邊體系。包含習近平、俄羅斯總統普亭都以視訊方式出席並發表談話。此前，美國決定對巴西、印度商品實施高達百分之五十的新關稅。

據央視新聞報導，習近平八日在線上峰會上表示，這次峰會就當前國際形勢和共同關心的問題深入交換意見，「具有重要意義」。他指出，當前，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊世界經濟，嚴重損害國際貿易規則。金磚國家作為全球南方第一方陣，要堅持弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神。

習近平並提出三點建議。一是堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。他表示，自己在上合組織天津峰會提出的「全球治理倡議」，旨在推動各國攜手行動，構建更加公正合理的全球治理體系。二是堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。第三，堅持團結合作，凝聚共同發展合力。