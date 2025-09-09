史上首次！陸制裁日參議員 石平：很光榮被制裁

大陸外交部昨宣布，對日本參議員石平採取反制措施，這是中國大陸首度制裁日本國會議員。石平是歸化日籍中國大陸人，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社，「同日本反華勢力沆瀣一氣，數典忘祖」。石平則在社群平台發文表示光榮，形容如獲頒勳章。

六十三歲的石平出生於四川，一九八九年天安門事件爆發時，在日本留學的石平發表了「與中國的精神的訣別」一文，隨後未再返回大陸，直到二○○七年取得日本國籍。他長年以作家及評論員身分批評中共當局，今年七月以日本維新會候選人循比例代表當選參議員。

大陸外交部指稱，石平長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸涉日研究學者陳鴻斌同日在陸媒觀察者網刊文，以「新漢奸」形容石平，指控他曾妄言南京大屠殺不符合歷史事實；涉台方面，曾在二○○八年來台獲前總統李登輝接見。今年當選參議員後隨即加入日台國會交流機制「日華議員懇談會」，呼籲加強日本與台灣的關係等。

大陸外交部表示，依據「反外國制裁法」相關規定，中方決定即日起對石平採取三項反制措施，包含凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包含香港、澳門。

面對中方反制，石平在社群媒體Ｘ回應，形容大陸的反制措施是「對方單方面的鬧劇」，並指「被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章」。對於中方反制理由，石平戲稱「這難道不是對我迄今為止言論活動的全面高度評價嗎」？